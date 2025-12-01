https://crimea.ria.ru/20251201/turpotok-v-krym-vyros-na-15-1151313446.html
Турпоток в Крым вырос на 15%
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% - показатель, что и в 2024 году."Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники", – заключил Аксенов.Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отеляхРомантическое путешествие в Крым: цены на размещениеРоссияне выбирают Крым зимой – цены в отелях
крым
Турпоток в Крым вырос на 15% по сравнению с прошлым годом – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.
"Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнули 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% - показатель, что и в 2024 году.
"Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники", – заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил
, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.
