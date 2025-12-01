https://crimea.ria.ru/20251201/turpotok-v-krym-vyros-na-15-1151313446.html

Турпоток в Крым вырос на 15%

Турпоток в Крым вырос на 15% - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Турпоток в Крым вырос на 15%

Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T10:47

2025-12-01T10:47

2025-12-01T10:47

сергей аксенов

туризм в крыму

крым

новости крыма

отдых в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% - показатель, что и в 2024 году."Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники", – заключил Аксенов.Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отеляхРомантическое путешествие в Крым: цены на размещениеРоссияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

