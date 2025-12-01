Рейтинг@Mail.ru
Турпоток в Крым вырос на 15% - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/turpotok-v-krym-vyros-na-15-1151313446.html
Турпоток в Крым вырос на 15%
Турпоток в Крым вырос на 15% - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Турпоток в Крым вырос на 15%
Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:47
2025-12-01T10:47
сергей аксенов
туризм в крыму
крым
новости крыма
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4c11fb1cb31b0f241ffef2018f8d0096.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% - показатель, что и в 2024 году."Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники", – заключил Аксенов.Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отеляхРомантическое путешествие в Крым: цены на размещениеРоссияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cd1de33639789e2298f67f4572119481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, туризм в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму
Турпоток в Крым вырос на 15%

Турпоток в Крым вырос на 15% по сравнению с прошлым годом – Аксенов

10:47 01.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, большая часть туристов приехала на полуостров по Крымскому мосту. Это 62% от общего числа гостей. Еще 14% выбрали маршрут через исторические регионы.
"Наибольшей популярностью, как и в прошлые годы, пользуется Южный берег Крыма: в средствах размещения, расположенных на ЮБК, отдохнули 41,4 % от общего числа гостей. Растет популярность западного берега: этот регион принял 32,4 % турпотока", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще 14,7% гостей выбрали для отдыха восточное побережье и 11,5% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
Если говорить о данных за ноябрь, за этот месяц в Крыму отдохнули 258 тысяч человек. Загрузка средств размещения в среднем составила 38% - показатель, что и в 2024 году.
"Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и туроператоры: в их структуре продаж наш регион входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники", – заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым выбирают для спонтанных осенних поездок – цены в отелях
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
 
Сергей АксеновТуризм в КрымуКрымНовости КрымаОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
10:29В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
10:20В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
10:13На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
09:41В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
09:25Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму
09:18НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
09:14Психологическая помощь бойцам СВО: что изменит новый закон
08:45Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
08:36На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
08:25Крым включат в эксперимент с цифровым рублем
08:13Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
07:51В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
07:29Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ
07:23Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
07:01Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
06:52Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
Лента новостейМолния