Гимн Советского союза – история в инфографике

Гимн Советского союза – история в инфографике - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Гимн Советского союза – история в инфографике

22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В 1943 году в Советском Союзе был объявлен конкурс на создание нового гимна страны, который должен был отвечать реалиям времени. Главой правительственной комиссии по созданию гимна был назначен Климент Ворошилов. В открытом конкурсе приняло участие 170 композиторов и 19 авторов текста.В итоге победил всем известный "Союз нерушимый…" – поэты Сергей Михалков и советский журналист, писатель, фронтовой корреспондент Эль-Регистан, автор музыки — Александр Александров.Именно это вариант государственного гимна Советского Союза был принят постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 22 декабря 1943 года. А в 2001 году мелодия Александрова с новым текстом авторства Сергея Михалкова стала гимном России.Главные факты о советском гимне – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в Крыму сменили гимн"Написан сердцем": Резник и Ковитиди представили свой вариант гимна КрымаГимн Крыма: каким его представляют жители

