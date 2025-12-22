Рейтинг@Mail.ru
Гимн Советского союза – история в инфографике
Инфографика
Гимн Советского союза – история в инфографике
Гимн Советского союза – история в инфографике
2025-12-22T20:20
2025-12-22T20:20
ссср, россия, общество, история, инфографика
Гимн Советского союза – история в инфографике

Гимн Советского Союза в инфографике РИА Новости Крым

20:20 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В 1943 году в Советском Союзе был объявлен конкурс на создание нового гимна страны, который должен был отвечать реалиям времени. Главой правительственной комиссии по созданию гимна был назначен Климент Ворошилов. В открытом конкурсе приняло участие 170 композиторов и 19 авторов текста.
В итоге победил всем известный "Союз нерушимый…" – поэты Сергей Михалков и советский журналист, писатель, фронтовой корреспондент Эль-Регистан, автор музыки — Александр Александров.
Именно это вариант государственного гимна Советского Союза был принят постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 22 декабря 1943 года. А в 2001 году мелодия Александрова с новым текстом авторства Сергея Михалкова стала гимном России.
Главные факты о советском гимне – в инфографике РИА Новости Крым.
Гимн Советского Союза в инфографике РИА Новости КрымГимн Советского Союза в инфографике РИА Новости Крым
Инфографика
 
