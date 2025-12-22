https://crimea.ria.ru/20251222/putin-vstretilsya-s-liderami-stran-sng---glavnye-zayavleniya-1151893793.html

Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления

Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления

Президент России Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего Евразийского совета.Накануне российский лидер провел двухсторонние встречи с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко. В понедельник вечером неформальные диалоги с лидерами стран СНГ продолжаются. Главное – в подборке РИА Новости Крым.Встреча с президентом КазахстанаЧереду встреч на высшем уровне в понедельник открыла встреча с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которой российский лидер заявил, что ситуация между странами развивается положительно практически по всем направлениям.В свою очередь Токаев отметил, что СНГ является авторитетной международной востребованной организацией, а двустороннее сотрудничество в текущем году назвал успешным."Без всяких сомнений можно сказать о том, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии. Полным успехом увенчался мой государственный визит 12 ноября в Россию. Я благодарен Вам за теплый прием в ходе этого визита. Что касается Казахстана, то сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом", - заявил казахстанский президент.Рахмон в Санкт-ПетербургеВстреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Государственном Эрмитаже. Президент РФ начал встречу со слов соболезнования в связи с гибель мальчика из Таджикистана в одинцовской школе.Таджикистанский лидер, со своей стороны, выразил благодарность за тщательное расследование гибели школьника, а Путин заверил его в том, что расследование будет полноценным, и Москва будет держать Душанбе в курсе.Диалог с ПашиняномВо время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что у стран есть хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной. Также скорректировался показатель товарооборота.Также лидеры обсудили восстановление старых и создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении. Пашинян положительно оценил итоги Саммита, поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном."И как мы говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку уже поезда приезжают из России в Армению через территорию Азербайджана, что я думаю, действительно, историческое событие", - отметил армянский премьер.Он также отметил переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP, назвав это содержательными изменениями в регионе."И тут есть и много нюансов, касающихся наших двухсторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, думаю, очень хороший повод все эти вопросы обсудить", – цитирует Пашиняна Кремль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – ПутинПутин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического советаМишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года

