Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
Президент России Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T18:38
2025-12-22T18:38
2025-12-22T18:38
Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
Путин проводит двухсторонние встречи с лидерами стран СНГ - главные заявления
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего Евразийского совета.
Накануне российский лидер провел двухсторонние встречи с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко. В понедельник вечером неформальные диалоги с лидерами стран СНГ продолжаются. Главное – в подборке РИА Новости Крым.
Встреча с президентом Казахстана
Череду встреч на высшем уровне в понедельник открыла встреча с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которой российский лидер заявил, что ситуация между странами развивается положительно практически по всем направлениям.
"У нас ни одного нет вопроса спорного или какого-то сложного, но все равно вопросов много – они всегда есть при таком объеме взаимодействия", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
В свою очередь Токаев отметил, что СНГ является авторитетной международной востребованной организацией, а двустороннее сотрудничество в текущем году назвал успешным.
"Без всяких сомнений можно сказать о том, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии. Полным успехом увенчался мой государственный визит 12 ноября в Россию. Я благодарен Вам за теплый прием в ходе этого визита. Что касается Казахстана, то сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом", - заявил казахстанский президент.
Рахмон в Санкт-Петербурге
Встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Государственном Эрмитаже. Президент РФ начал встречу со слов соболезнования в связи с гибель мальчика из Таджикистана в одинцовской школе.
"Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз: меня шокировало это преступление", – заверил Путин.
Таджикистанский лидер, со своей стороны, выразил благодарность за тщательное расследование гибели школьника, а Путин заверил его в том, что расследование будет полноценным, и Москва будет держать Душанбе в курсе.
Диалог с Пашиняном
Во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что у стран есть хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной. Также скорректировался показатель товарооборота.
"Если в 2024 году это было свыше 11 миллиардов (долларов - ред.), то за первые девять месяцев текущего года – 4,5 миллиарда. Это тоже показатель хороший, и дает нам основания полагать, что в ближайшем периоде времени мы будем это наращивать", – отметил президент РФ.
Также лидеры обсудили восстановление старых и создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении. Пашинян положительно оценил итоги Саммита, поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
"И как мы говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку уже поезда приезжают из России в Армению через территорию Азербайджана, что я думаю, действительно, историческое событие", - отметил армянский премьер.
Он также отметил переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP, назвав это содержательными изменениями в регионе.
"И тут есть и много нюансов, касающихся наших двухсторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, думаю, очень хороший повод все эти вопросы обсудить", – цитирует Пашиняна Кремль.
