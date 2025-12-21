https://crimea.ria.ru/20251221/putin-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-1151860942.html
Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета – главные тезисы
17:08 21.12.2025 (обновлено: 17:14 21.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжится в расширенном – будет рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.
"Рассчитываю, что сегодняшнее заседание <...> будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем нашим вопросам, которые представляют взаимный интерес", – сказал президент РФ.
Путин подчеркнул, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира – сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться, позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и приносит реальную выгоду каждому из ее членов.
Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности мировой экономики, отметил российский лидер.
Также глава государства отметил, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.
В понедельник участники планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
