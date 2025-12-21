https://crimea.ria.ru/20251221/putin-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-1151860942.html

Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжится в расширенном – будет рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.Путин подчеркнул, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира – сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться, позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и приносит реальную выгоду каждому из ее членов.Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности мировой экономики, отметил российский лидер.Также глава государства отметил, что Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения.В понедельник участники планируют обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

