Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
В России при заболевании граждан гонконгским гриппом фиксируется течение болезни в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В России при заболевании граждан гонконгским гриппом фиксируется течение болезни в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа

Гонконгский грипп в России фиксируется в легкой и средне-тяжелой форме – врач-инфекционист

20:32 21.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В России при заболевании граждан гонконгским гриппом фиксируется течение болезни в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2 ... Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", – рассказала специалист.
Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.
В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
