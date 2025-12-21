https://crimea.ria.ru/20251221/vrach-rasskazala-o-zafiksirovannykh-v-rossii-formakh-gonkongskogo-grippa-1151855344.html

Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа

Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа

В России при заболевании граждан гонконгским гриппом фиксируется течение болезни в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T20:32

2025-12-21T20:32

2025-12-21T20:32

новости

гонконгский грипп

здравоохранение в россии

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111537/33/1115373389_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_c78475cbb6cd1078eea716d2a6f3feb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В России при заболевании граждан гонконгским гриппом фиксируется течение болезни в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИCovid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гонконгский грипп, здравоохранение в россии, здоровье, россия