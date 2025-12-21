https://crimea.ria.ru/20251221/zima-vozmet-svoe-pogoda-na-nedelyu-dlya-kryma-1151825712.html

Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Погода на следующей неделе в Крыму будет переменчивой, атмосфера начнет разворачиваться в сторону зимы и новогоднего похолодания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Понедельник, по его словам, пройдет еще без каких-либо перемен в погоде, ситуация будет в основном определяться влиянием фронтальной облачности – будет пасмурно."Существенные осадки маловероятны, и ночная температура в районе +1…+ 6 градусов, а днем +5… +8", – прогнозирует метеоролог.Во вторник ситуация будет определяться уже влиянием фронтальной системы, уточнил Тишковец."Скажется уже воздействие средиземноморской депрессии, которая начнет выходить в акваторию Черного моря. Станет пасмурно, местами может брызнуть небольшой дождь, температура ночью 0…+3, днем уже не выше +4…+7 градусов", – рассказал эксперт.Далее в среду, продолжил Тишковец, ситуация будет определяться противоборством Черноморской средиземноморской депрессии на юге и антициклона на севере."В результате этого противоборства все-таки вверх одержит область пониженного давления, поэтому – облачно, не обойдется без небольших дождей. Ветер при этом в основном северо-восточных румбов, будет уплотняться до 5-10, в порывах 15 метров в секунду, и температура опять ночью 0…+ 3, днем +3…+8 с небольшими вариациями", – прогнозирует специалист.К четвергу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, предупредил метеоролог."Он за собой потащит более студеные массы воздуха, опять будет пасмурное небо. И я не исключаю, что осадки начнут переходить из ливневого характера, из дождей, в смешанные агрегатные состояния, то есть к дождям начнут примешиваться и заряды мокрого снега, в горах вновь начнется формирование снежного покрова. Температура воздуха – в лучшем случае в течение суток 0…+5 градусов", – сказал Тишковец.К пятнице ситуация будет определяться усилением антициклона, дополнил метеоролог, усилится северная тяга ветров и ударят заморозки до 0…-3 градусов в сумерках, днем в лучшем случае +5, но и к выходным -4…+1 в ночное время, и днем от 0… до +5 градусов, но уже будет больше солнца, меньше облаков и осадков уже не будет."И вообще под Новый год, смотрю на заключительные дни, температурный фон будет достаточно прохладным и будет соответствовать норме климата, когда по ночам около нуля, но уже все равно это ноль с минусом, со слабо отрицательной составляющей, и днем слабый плюс, поэтому и осадки – в смешанном агрегатном состоянии", – объяснил эксперт.Евгений Тишковец выразил надежду, что все-таки к Новому году крымская земля будет преображена снежным покровом."Я смотрю карты погоды, и на Новый год, на 1 января… Конечно, я забегаю уже за наши прогностические периоды, но тем не менее, все указывает на то, что зима здесь может повернуть круто в свою сторону, и к Новому году приобретет уже более характерные для этого времени года черты, такие как снежный покров, как снег и слабо отрицательные температуры, что и положено по многолетнему климату. Так что есть большая вероятность того, что в общем-то к концу уходящего года зима наконец-то заглянет и на юг нашей страны, в частности в Крым", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

