Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
В Москве стартовал прием работ на Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина, посвященный памяти фотокорреспондента медиагруппы... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Москве стартовал прием работ на Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина, посвященный памяти фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Об этом сообщили организаторы мероприятия.Как отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, конкурс проходит уже в 12-й раз. Главная его миссия - открывать новые имена и давать старт молодым фотографам.Номинации и условия участияФотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории - одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.Заявки на участие можно подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

14:12 22.12.2025
 
© РИА Новости . Гульноз АзизоваПосетительница на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели.
Посетительница на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Дели. - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Гульноз Азизова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Москве стартовал прием работ на Международный конкурс для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина, посвященный памяти фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Как отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, конкурс проходит уже в 12-й раз. Главная его миссия - открывать новые имена и давать старт молодым фотографам.
"Это всегда радостно и волнительно. В этом году - особенно, потому что мы подготовили нашим участникам сюрприз, который, наверняка, их обрадует. Мы рады проанонсировать новую номинацию этого года - "Энергия жизни". В нее смогут подать работы фотожурналисты в возрасте от 34 лет, - сказал Киселев. - В то же время будет очень интересно увидеть работы состоявшихся профессионалов, которые и задают ориентиры для молодежи. Будем ждать проекты мэтров и начинающих авторов, из них всех и складывается разнообразная, яркая и противоречивая картина современной фотожурналистики. Для нас большая гордость быть ее частью".

Номинации и условия участия

Фотоконкурс проводится по шести номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху" и новая номинация "Энергия жизни". В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" две категории - одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии. Новая номинация "Энергия жизни" открыта для фотографов возрастом от 34 лет, в то время как остальные пять номинаций принимают работы от авторов в возрасте от 18 до 33 лет.
Заявки на участие можно подать на сайте конкурса на русском и английском языках до 28 февраля 2026 года включительно.

Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.
Церемония награждения победителей XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-ноябре 2026 года.
Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне работ победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за 12 лет существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия) и онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиахолдинг Dar Al Sharq (Катар), интернет-портал Brasil247 (Бразилия), информационное агентство PTI (Индия), информационное агентство IINA (Ирак), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), информационное агентство Xinhua (Китай).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
