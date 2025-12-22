Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/ataka-bespilotnikov-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1151896844.html
Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно
Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно
Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T22:27
2025-12-22T22:32
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в регионе в 20.30.Затем в ТГ-канале губернатора сообщалось, что над городом сбиты две воздушные цели."Уже сбито 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении осколков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталева. Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу", - позднее написал Развожаев в совем ТГ-канале.Также губернатор попросил об опасных находках сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули не попавшие в цель с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251222/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1151863948.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно

Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно

22:27 22.12.2025 (обновлено: 22:32 22.12.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 20.30.
Затем в ТГ-канале губернатора сообщалось, что над городом сбиты две воздушные цели.

"Уже сбито 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении осколков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталева. Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу", - позднее написал Развожаев в совем ТГ-канале.

Также губернатор попросил об опасных находках сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули не попавшие в цель с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
20:31
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день
22:27Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно
22:14Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы
21:45Точка напряжения: как Алушту обеспечивают водой и когда уберут графики
21:34В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
21:11Путин оценил уникальные феодосийские серьги в Эрмитаже
20:44Севастополь отражает атаку ВСУ
20:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
20:20Гимн Советского союза – история в инфографике
19:5624 новых "мачты": в малые села Крыма придет доступная связь
19:37Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году
19:22Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
19:19В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
18:56Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС
18:38Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
18:21Умер Крис Ри
18:15Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
18:03Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
17:51WhatsApp* грозит полная блокировка
17:31В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
Лента новостейМолния