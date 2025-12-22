https://crimea.ria.ru/20251222/ataka-bespilotnikov-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1151896844.html

Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно

Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно

Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена в регионе в 20.30.Затем в ТГ-канале губернатора сообщалось, что над городом сбиты две воздушные цели."Уже сбито 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении осколков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталева. Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу", - позднее написал Развожаев в совем ТГ-канале.Также губернатор попросил об опасных находках сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули не попавшие в цель с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

