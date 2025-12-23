https://crimea.ria.ru/20251223/kholodaet-vse-silnee-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1151859741.html
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем от +3 до +8.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, в горах 0…-2; днем +5…+10, в горах +2…+4 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем от +3 до +8.
