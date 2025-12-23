Рейтинг@Mail.ru
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/kholodaet-vse-silnee-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1151859741.html
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T00:01
2025-12-23T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151440330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86f46a96b7d1071c595a43dccb77fc73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем от +3 до +8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151440330_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce32d1d5ec4a54804e26199f5c6dea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник

Погода в Крыму на вторник

00:01 23.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ горах бахчисарайского района
В горах бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, в горах 0…-2; днем +5…+10, в горах +2…+4 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем от +3 до +8.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:3312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
22:52Зеленский решил "декоммунизировать" праздники на Украине
22:45Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день
22:27Атака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известно
22:14Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы
21:45Точка напряжения: как Алушту обеспечивают водой и когда уберут графики
21:34В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
21:11Путин оценил уникальные феодосийские серьги в Эрмитаже
20:44Севастополь отражает атаку ВСУ
20:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
20:20Гимн Советского союза – история в инфографике
19:5624 новых "мачты": в малые села Крыма придет доступная связь
19:37Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году
19:22Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
19:19В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
18:56Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС
18:38Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
Лента новостейМолния