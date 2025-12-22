https://crimea.ria.ru/20251222/okolo-35-tysyach-pozharov-potushili-v-krymu-za-god--mchs-1151875544.html

Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС

Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. За год в Крыму произошло около 3,5 тысяч пожаров, почти каждый третий из них – природный. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В этом году на территории полуострова произошло 65 лесных пожаров на общей площади около 140 гектаров, уточнили в ведомстве.Кроме того, звено "Южного авиационно-спасательного центра" МЧС России в этом году привлекалось в Крыму на тушение 16-ти природных пожаров, было совершено 25 полетов."Всего произведено около 300 сбросов воды, общим объемом около 800 тонн", – подсчитали специалисты МЧС России.По информации спасателей, в большинстве случаев авиация защищала села и деревни от огня. В результате было спасено 23 населенных пункта, в которых проживает суммарно около 100 тысяч человек.Кроме того, в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.Ранее начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогоднейаварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войныПожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили

