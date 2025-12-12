В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами

https://crimea.ria.ru/20251212/v-kerchenskom-prolive-sobrali-bolee-90-mazuta-posle-chp-s-tankerami-1151623304.html

В Керченском проливе собрали свыше 90 процентов мазута, который вылился в море после крушения танкеров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе собрали свыше 90 процентов мазута, который вылился в море после крушения танкеров. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева, сказано на официальном портале правительства РФ.В правительстве напомнили, что в марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы "Волгонефть-239", а сама корма утилизирована. В октябре–ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера.Для локализации разлива мазута в затонувших частях кораблей установили один коффердам, работы со вторым и третьим продолжаются.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардовВесь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировалиУтечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе

