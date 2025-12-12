В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе собрали свыше 90 процентов мазута, который вылился в море после крушения танкеров. Об этом доложили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева, сказано на официальном портале правительства РФ.
"По оценкам Российской академии наук, Минприроды и заинтересованных органов власти, собрано свыше 90% разлившегося мазута", - сказано в сообщении.
В правительстве напомнили, что в марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы "Волгонефть-239", а сама корма утилизирована. В октябре–ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера.
Для локализации разлива мазута в затонувших частях кораблей установили один коффердам, работы со вторым и третьим продолжаются.
"После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году. Минобрнауки продолжает прорабатывать варианты технологий очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе", - добавили в правительстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
