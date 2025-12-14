Рейтинг@Mail.ru
Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья - РИА Новости Крым, 14.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251214/podderzhka-sootechestvennikov-krymchanin-voshel-v-sovet-belorusov-zarubezhya-1151574190.html
Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья
Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья
Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось в Минске. Впервые в работе совета
2025-12-14T18:48
2025-12-14T18:48
радио "спутник в крыму"
роман чегринец
крым
россия
белоруссия
беларусь
сотрудничество
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/41/1118584170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_140fb6be90e48b9ec778e123344c6a62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось в Минске. Впервые в работе совета принял участие представитель Крыма. Как это поможет укрепить взаимоотношения сторон, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, председатель совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец.По его словам, на заседании обсуждался ряд важных вопросов в рамках народной дипломатии, в поддержку и Республики Беларусь, и Российской Федерации на разных международных площадках, и в целом вопросы, связанные с развитием белорусской культуры, наиболее важные в данное время."Здесь смогли собрать достойных, хороших людей, которые могут донести нашу точку зрения в своих странах, где зачастую это сделать очень сложно. Совет – нужная площадка, которая помогает нам доносить то, что мы говорим между собой до руководства и до людей тех стран, где проживают наши соотечественники по всему миру", – пояснил собеседник.Благодаря участию в консультативном совете представителя от полуострова, заметил Чегринец, стало возможным доводить и показывать, как и чем живет Крым, что происходит у нас.В сфере культуры, которой непосредственно занимается крымский представитель в совете белорусов зарубежья, обсуждались планируемые совместные международные мероприятия."В следующем году 135 лет Максиму Богдановичу, человеку, который объединяет Крым и Беларусь, который создал современную белорусскую словесность. Он умер и похоронен у нас в Крыму. Мы поговорили о проведении ряда мероприятий по сохранению его памяти, все идут навстречу, и от белорусской стороны есть ряд предложений… Я уверен, что у нас все получится", – рассказал спикер.По мнению Романа Чегринца, в таком взаимодействии есть огромная польза, и такая кооперация поможет Республике Крым, Российской Федерации и в целом Союзному государству как с гуманитарной точки зрения, так и с экономической.
роман чегринец, крым, россия, белоруссия, беларусь, сотрудничество, общество
Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья

Представитель Крыма вошел в Консультативный совет по делам белорусов зарубежья

18:48 14.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось в Минске. Впервые в работе совета принял участие представитель Крыма. Как это поможет укрепить взаимоотношения сторон, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, председатель совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец.

"Действительно большое событие в Минске. Это не просто совет, а единственный орган при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, который объединяет белорусов "замежья" (зарубежья). Съехались представители порядка 18 стран, это около 40 человек из абсолютно разных стран, дружественных для нас и для Беларуси, и из не очень дружественных – Италия, Штаты и Германия, и еще ряда европейских государств", – рассказал гость эфира.

По его словам, на заседании обсуждался ряд важных вопросов в рамках народной дипломатии, в поддержку и Республики Беларусь, и Российской Федерации на разных международных площадках, и в целом вопросы, связанные с развитием белорусской культуры, наиболее важные в данное время.
"Здесь смогли собрать достойных, хороших людей, которые могут донести нашу точку зрения в своих странах, где зачастую это сделать очень сложно. Совет – нужная площадка, которая помогает нам доносить то, что мы говорим между собой до руководства и до людей тех стран, где проживают наши соотечественники по всему миру", – пояснил собеседник.
Благодаря участию в консультативном совете представителя от полуострова, заметил Чегринец, стало возможным доводить и показывать, как и чем живет Крым, что происходит у нас.
"Если брать экономическую составляющую, тут мы проводим ряд переговоров, связанных с вопросом работы белорусских предприятий на территории Республики Крым и крымских предприятий на территории Беларуси", – отметил гость эфира.
В сфере культуры, которой непосредственно занимается крымский представитель в совете белорусов зарубежья, обсуждались планируемые совместные международные мероприятия.
"В следующем году 135 лет Максиму Богдановичу, человеку, который объединяет Крым и Беларусь, который создал современную белорусскую словесность. Он умер и похоронен у нас в Крыму. Мы поговорили о проведении ряда мероприятий по сохранению его памяти, все идут навстречу, и от белорусской стороны есть ряд предложений… Я уверен, что у нас все получится", – рассказал спикер.
По мнению Романа Чегринца, в таком взаимодействии есть огромная польза, и такая кооперация поможет Республике Крым, Российской Федерации и в целом Союзному государству как с гуманитарной точки зрения, так и с экономической.
Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%
Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
 
