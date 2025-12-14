https://crimea.ria.ru/20251214/podderzhka-sootechestvennikov-krymchanin-voshel-v-sovet-belorusov-zarubezhya-1151574190.html

Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья

Поддержка соотечественников: крымчанин вошел в Совет белорусов зарубежья

Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось в Минске. Впервые в работе совета

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось в Минске. Впервые в работе совета принял участие представитель Крыма. Как это поможет укрепить взаимоотношения сторон, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, председатель совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец.По его словам, на заседании обсуждался ряд важных вопросов в рамках народной дипломатии, в поддержку и Республики Беларусь, и Российской Федерации на разных международных площадках, и в целом вопросы, связанные с развитием белорусской культуры, наиболее важные в данное время."Здесь смогли собрать достойных, хороших людей, которые могут донести нашу точку зрения в своих странах, где зачастую это сделать очень сложно. Совет – нужная площадка, которая помогает нам доносить то, что мы говорим между собой до руководства и до людей тех стран, где проживают наши соотечественники по всему миру", – пояснил собеседник.Благодаря участию в консультативном совете представителя от полуострова, заметил Чегринец, стало возможным доводить и показывать, как и чем живет Крым, что происходит у нас.В сфере культуры, которой непосредственно занимается крымский представитель в совете белорусов зарубежья, обсуждались планируемые совместные международные мероприятия."В следующем году 135 лет Максиму Богдановичу, человеку, который объединяет Крым и Беларусь, который создал современную белорусскую словесность. Он умер и похоронен у нас в Крыму. Мы поговорили о проведении ряда мероприятий по сохранению его памяти, все идут навстречу, и от белорусской стороны есть ряд предложений… Я уверен, что у нас все получится", – рассказал спикер.По мнению Романа Чегринца, в таком взаимодействии есть огромная польза, и такая кооперация поможет Республике Крым, Российской Федерации и в целом Союзному государству как с гуманитарной точки зрения, так и с экономической.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт крымских товаров в Белоруссию вырос на 40%Какие совместные проекты реализуют Крым и БелоруссияИмпорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году

