За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ

За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2025

За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ

Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.24 дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, 17 – над Брянской, пять – над Тульской, три – над Курской, по два украинских беспилотника были нейтрализованы над Калужской, Рязанской и Московской областями, еще один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.Днем в воскресенье над российскими регионами сбили 40 беспилотников ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

