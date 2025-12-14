Рейтинг@Mail.ru
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2025
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2025
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ
Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.24 дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, 17 – над Брянской, пять – над Тульской, три – над Курской, по два украинских беспилотника были нейтрализованы над Калужской, Рязанской и Московской областями, еще один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.Днем в воскресенье над российскими регионами сбили 40 беспилотников ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.
новости, белгородская область, брянская область, тульская область, курская область, калужская область, рязанская область, московская область, воронежская область, пво, вооруженные силы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ

Еще 56 беспилотников перехватили и уничтожили над регионами России вечером в воскресенье

21:04 14.12.2025 (обновлено: 21:13 14.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
24 дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, 17 – над Брянской, пять – над Тульской, три – над Курской, по два украинских беспилотника были нейтрализованы над Калужской, Рязанской и Московской областями, еще один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.
Днем в воскресенье над российскими регионами сбили 40 беспилотников ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.
