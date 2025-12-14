https://crimea.ria.ru/20251214/za-4-chasa-nad-regionami-rossii-perekhvatili-i-unichtozhili-esche-56-dronov-vsu-1151660268.html
За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ
Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T21:04
2025-12-14T21:04
2025-12-14T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 56 украинских беспилотников над восемью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.24 дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, 17 – над Брянской, пять – над Тульской, три – над Курской, по два украинских беспилотника были нейтрализованы над Калужской, Рязанской и Московской областями, еще один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.Днем в воскресенье над российскими регионами сбили 40 беспилотников ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Еще 56 беспилотников перехватили и уничтожили над регионами России вечером в воскресенье
21:04 14.12.2025 (обновлено: 21:13 14.12.2025)