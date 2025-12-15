https://crimea.ria.ru/20251215/kakoy-segodnya-prazdnik-15-dekabrya-1133519401.html

Какой сегодня праздник: 15 декабря

Какой сегодня праздник: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Какой сегодня праздник: 15 декабря

Весь мир отмечает сегодня Международный день чая, россияне поздравляют специалистов Радиотехнических войск Военно-космических сил и чтут память журналистов,... РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Весь мир отмечает сегодня Международный день чая, россияне поздравляют специалистов Радиотехнических войск Военно-космических сил и чтут память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, а эсперантисты празднуют День Заменгофа. В этот день в 1939 году состоялась премьера фильма "Унесенные ветром", а в 1970 советская межпланетная станция успешно приземлилась на Венере. Родились в этот день создатель Останкинской телебашни в Москве, советский инженер-архитектор Николай Никитин, российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников.Что празднуют в миреВ 1991 году по решению Союза журналистов России в нашей стране был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Именно эти ребята назначены "смотрящими за небом" и первыми видят любую угрозу. Стоящие на их вооружении радиолокационные системы способны обнаруживать любые воздушные и надводные цели противника в любое время суток при любых погодных условиях.Если вы неожиданно попали в северо-западную часть провинции Фудзянь, и у вас совершенно случайно с собой оказалось 1 025 000 долларов США, то сейчас мы вам расскажем, как правильно их потратить. Купите килограмм чая Да Хун Пао, который считается лучшим в мире. Кто-то другой может с нами не согласиться, но мы уверены – гулять так гулять. И Международный день чая тоже нужно отмечать с размахом!А еще вспомним старого доброго Людвика Заменгофа, который на самом деле был никакой и не Людвиг, а Лейзер Мордхович Заменгов из Гродненской губернии Российской империи. И который придумал самый успешный из сконструированных международных языков – эсперанто. Этот замечательный человек родился 15 декабря 1859 года, поэтому эсперантисты всей планеты (а их почти два миллиона!) именно сегодня отмечают День Заменгофа.Еще сегодня можно отметить День неудачника и День капкейка. Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия, Сергея.Знаменательные даты15 декабря 1939 года в городе Атланта, штат Джорджия зрители впервые увидели экранизацию романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Фильм получил 10 премий "Оскар". Если бы при подсчете кассовых сборов учитывалась инфляция, эта картина стала бы самым кассовым фильмом современности – его сборы составляли бы более $4 миллиардов долларов!Адское местечко и самая горячая планета Солнечной системы, где температура достигает 462 градусов, а давление в сотню раз превышает земное. А еще там постоянно темно, идут кислотные дожди и бушуют ураганы. Сейчас о том, как оно там, на Венере, известно практически все. А вот первая земная космическая станция – советская "Венера-7" – "привенерилась" на этой чудесной планете 54 года назад – 15 декабря 1970 года.Кто родился в этот деньВ этот день в 1907 году родился создатель Останкинской телебашни в Москве, советский инженер-архитектор Николай Никитин. Творение Никитина достигает 540 метров в высоту и занимает 14 место среди самых высоких сооружений в мире. Кроме того, он является одним из разработчиков грандиозного монумента "Родина-Мать" в Волгограде.Свой 63-й день рождения сегодня отмечает Народный артист РФ Игорь Угольников – актер и режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер, телеведущий и шоумен, а еще Академик международной академии телевидения и радио и гендиректор студии "Военфильм". Кстати, знаменитый Доктор Угол очень любит животных, а его собаку зовут Зяма – в честь Зиновия Гердта.Также в этот день родились древнеримский император Нерон, французский инженер-строитель Гюстав Эйфель, русский поэт, прозаик Осип Мандельштам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

