Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
Народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T23:47
2025-12-14T23:47
новости
музыка
культура
утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет, пишет РИА Новости.Музыкант и композитор запомнится поклонникам виртуозностью и искрометным юмором, отмечается в публикации.
новости, музыка, культура, утраты
Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет

23:47 14.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛевон Оганезов
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет, пишет РИА Новости.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Леонтий Саркисович Оганезов", – сказано в сообщении.
Музыкант и композитор запомнится поклонникам виртуозностью и искрометным юмором, отмечается в публикации.
НовостиМузыкаКультураУтраты
 
