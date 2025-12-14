https://crimea.ria.ru/20251214/narodnyy-artist-rossii-levon-oganezov-umer-v-vozraste-84-let-1151661575.html

Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет

Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет, пишет РИА Новости.Музыкант и композитор запомнится поклонникам виртуозностью и искрометным юмором, отмечается в публикации.

