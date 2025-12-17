"Прямая линия" с президентом: какие вопросы задают Путину крымчане
Крымчане на прямой линии с Путиным больше всего задают вопросы социальной сферы – ОНФ
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Жителей Крыма, обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", больше всего волнует тема социальной политики, при этом большинство вопросов поступило от женщин старше 56 лет. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор "Молодежки" Народного фронта в Крыму Александр Карданов, который вместе со студентами помогает в приеме и обработке сигналов на передачу.
"Искусственный интеллект "ГигаЧат" от Сбера проанализировал вопросы от крымчан и выявил топ-пять категорий обращений: это социальная политика, жилье, государство и общество, инфраструктура и здравоохранение", – проинформировал Карданов вечером в среду.
При этом, вопросы социальной политики интересуют 22% обратившихся к президенту, жилищная тема волнует 14%, вопросы из категории "государство и общество" задали 12% крымчан, из категорий "инфраструктура" и "здравоохранение" – 11 и 8% соответственно.
"Больше всего обращений от граждан старше 56 лет – 81%. Также разбивка на пол: мужчины 35% женщины 55%", – уточнил координатор "Молодежки" ОНФ.
В соответствии с данными "ГигаЧата", еще 10% – обращения от крымчан в возрасте от 35 до 55 лет, 7% – от жителей республики в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет. При этом среди обратившихся на "Итоги года" есть и несовершеннолетние – таких два процента.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.
