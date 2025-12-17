https://crimea.ria.ru/20251217/pryamaya-liniya-s-prezidentom-kakie-voprosy-zadayut-putinu-krymchane-1151765487.html

"Прямая линия" с президентом: какие вопросы задают Путину крымчане

"Прямая линия" с президентом: какие вопросы задают Путину крымчане - РИА Новости Крым, 17.12.2025

"Прямая линия" с президентом: какие вопросы задают Путину крымчане

Жителей Крыма, обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", больше всего волнует тема социальной политики, при этом большинство вопросов... РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Жителей Крыма, обратившихся на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", больше всего волнует тема социальной политики, при этом большинство вопросов поступило от женщин старше 56 лет. Об этом РИА Новости Крым сообщил координатор "Молодежки" Народного фронта в Крыму Александр Карданов, который вместе со студентами помогает в приеме и обработке сигналов на передачу.При этом, вопросы социальной политики интересуют 22% обратившихся к президенту, жилищная тема волнует 14%, вопросы из категории "государство и общество" задали 12% крымчан, из категорий "инфраструктура" и "здравоохранение" – 11 и 8% соответственно."Больше всего обращений от граждан старше 56 лет – 81%. Также разбивка на пол: мужчины 35% женщины 55%", – уточнил координатор "Молодежки" ОНФ.В соответствии с данными "ГигаЧата", еще 10% – обращения от крымчан в возрасте от 35 до 55 лет, 7% – от жителей республики в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет. При этом среди обратившихся на "Итоги года" есть и несовершеннолетние – таких два процента.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережнойПутин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабряЭксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным

