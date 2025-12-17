Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T20:00
2025-12-17T20:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:00 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
