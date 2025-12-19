https://crimea.ria.ru/20251219/kiev-poluchit-ot-evrosoyuza-90-milliardov-evro-1151804414.html

Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Киев получит в качестве помощи 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, такая договоренность уже достигнута между странами Евросоюза, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС придется платить по счетам Украины - ДмитриевПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землямиКоалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине

