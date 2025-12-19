Рейтинг@Mail.ru
Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/kiev-poluchit-ot-evrosoyuza-90-milliardov-evro-1151804414.html
Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
Киев получит в качестве помощи 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, такая договоренность уже достигнута между странами Евросоюза, заявил глава Евросовета... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Киев получит в качестве помощи 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, такая договоренность уже достигнута между странами Евросоюза, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро

Евросоюз предоставит Украине 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы

07:43 19.12.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Киев получит в качестве помощи 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, такая договоренность уже достигнута между странами Евросоюза, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено", - цитирует его РИА Новости.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возможность использования европейского бюджета для помощи Украине вызывает недовольство у ключевых стран Евросоюза.
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
