Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
Свыше 50% украинцев готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями, население устало от затяжного вооруженного конфликта. Такими данными располагает... РИА Новости Крым, 18.12.2025
украина
служба внешней разведки (свр)
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
новости сво
Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР

Свыше 50% украинцев готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями - СВР

11:59 18.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Свыше 50% украинцев готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями, население устало от затяжного вооруженного конфликта. Такими данными располагает Служба внешней разведки России (СВР).
"По поступающей в СВР информации <...> отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта. Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи. В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что число украинцев, согласных на территориальные уступки, постоянно растет.
Кроме того, диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого лидера киевского режима.
"Еще одним следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках", - сказано в тексте.
Более того, офис генпрокурора Украины даже убрал из перечня публикуемых данных статистику о свежих уголовных делах по фактам самовольного оставления воинских частей - настолько сильно вырос процент случаев дезертирства, добавили в пресс-службе.
"В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ А. Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского. Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", - обозначили в ведомстве.
В западных странах крепнет мнение, что, когда закончится конфликт "дело Миндича - Зеленского", в украинских элитах станут жестоко сводить счеты. Зеленскому придется отвечать за содеянное. Более того, западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан, резюмируют в СВР.
Ранее депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Текущий год истощил украинскую армию до предела, заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
