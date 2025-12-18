https://crimea.ria.ru/20251218/polovina-ukrainy-gotova-priznat-suverenitet-rossii---svr-1151779046.html

Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР

Свыше 50% украинцев готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями, население устало от затяжного вооруженного конфликта. Такими данными располагает... РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Свыше 50% украинцев готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями, население устало от затяжного вооруженного конфликта. Такими данными располагает Служба внешней разведки России (СВР).При этом отмечается, что число украинцев, согласных на территориальные уступки, постоянно растет.Кроме того, диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого лидера киевского режима."Еще одним следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках", - сказано в тексте.Более того, офис генпрокурора Украины даже убрал из перечня публикуемых данных статистику о свежих уголовных делах по фактам самовольного оставления воинских частей - настолько сильно вырос процент случаев дезертирства, добавили в пресс-службе."В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ А. Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского. Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", - обозначили в ведомстве.Ранее депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Текущий год истощил украинскую армию до предела, заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеЗалужный предупредил о риске гражданской войны на УкраинеВ США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине

