https://crimea.ria.ru/20251219/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-romanticheskogo-otdykha-v-dekabre--1151776692.html

Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре

Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T08:11

2025-12-19T08:11

2025-12-19T08:11

крым

новости крыма

ялта

отдых в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b7765420e00347185036716a0f20bcc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование приурочено ко Дню работников органов ЗАГС, который в России отмечают 18 декабря.На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 6% бронирований соответственно. Стоимость двухместного размещения в Москве обойдется в 5311 рублей, в Питере – 3934 рубля, в Сочи – 3401.Далее следует Ялта, где средний чек за двухместный номер в отеле составит 5545 рублей.Кроме того в рейтинге Казань, со средним ценником в 4701 рубль, Краснодар – 3429 рублей, Калининград – 3912. Замыкают десятку Геленджик, где за номер в отеле паре в среднем придется отдать 4711 рублей, Анапа – 3511 и Красная Поляна – 8098 рублей.Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отеляхНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТурпоток в Крым вырос на 15%

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, отдых в крыму, крым курортный