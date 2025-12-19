https://crimea.ria.ru/20251219/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-romanticheskogo-otdykha-v-dekabre--1151776692.html
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T08:11
2025-12-19T08:11
2025-12-19T08:11
крым
новости крыма
ялта
отдых в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b7765420e00347185036716a0f20bcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование приурочено ко Дню работников органов ЗАГС, который в России отмечают 18 декабря.На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 6% бронирований соответственно. Стоимость двухместного размещения в Москве обойдется в 5311 рублей, в Питере – 3934 рубля, в Сочи – 3401.Далее следует Ялта, где средний чек за двухместный номер в отеле составит 5545 рублей.Кроме того в рейтинге Казань, со средним ценником в 4701 рубль, Краснодар – 3429 рублей, Калининград – 3912. Замыкают десятку Геленджик, где за номер в отеле паре в среднем придется отдать 4711 рублей, Анапа – 3511 и Красная Поляна – 8098 рублей.Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отеляхНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТурпоток в Крым вырос на 15%
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06ffb286b4106b5632f867903a36f621.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ялта, отдых в крыму, крым курортный
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Ялта вошла в топ-10 направлений для путешествий парами в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование приурочено ко Дню работников органов ЗАГС, который в России отмечают 18 декабря.
На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 6% бронирований соответственно. Стоимость двухместного размещения в Москве обойдется в 5311 рублей, в Питере – 3934 рубля, в Сочи – 3401.
Далее следует Ялта, где средний чек за двухместный номер в отеле составит 5545 рублей.
Кроме того в рейтинге Казань, со средним ценником в 4701 рубль, Краснодар – 3429 рублей, Калининград – 3912. Замыкают десятку Геленджик, где за номер в отеле паре в среднем придется отдать 4711 рублей, Анапа – 3511 и Красная Поляна – 8098 рублей.
Сразу восемь курортов Крыма
возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: