Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-romanticheskogo-otdykha-v-dekabre--1151776692.html
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T08:11
2025-12-19T08:11
крым
новости крыма
ялта
отдых в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b7765420e00347185036716a0f20bcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование приурочено ко Дню работников органов ЗАГС, который в России отмечают 18 декабря.На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 6% бронирований соответственно. Стоимость двухместного размещения в Москве обойдется в 5311 рублей, в Питере – 3934 рубля, в Сочи – 3401.Далее следует Ялта, где средний чек за двухместный номер в отеле составит 5545 рублей.Кроме того в рейтинге Казань, со средним ценником в 4701 рубль, Краснодар – 3429 рублей, Калининград – 3912. Замыкают десятку Геленджик, где за номер в отеле паре в среднем придется отдать 4711 рублей, Анапа – 3511 и Красная Поляна – 8098 рублей.Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отеляхНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТурпоток в Крым вырос на 15%
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06ffb286b4106b5632f867903a36f621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, отдых в крыму, крым курортный
Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре

Ялта вошла в топ-10 направлений для путешествий парами в декабре

08:11 19.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий парами в декабре. Об этом сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру. Исследование приурочено ко Дню работников органов ЗАГС, который в России отмечают 18 декабря.
На первом месте оказалась Москва с 16% бронирований парами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 6% бронирований соответственно. Стоимость двухместного размещения в Москве обойдется в 5311 рублей, в Питере – 3934 рубля, в Сочи – 3401.
Далее следует Ялта, где средний чек за двухместный номер в отеле составит 5545 рублей.
Кроме того в рейтинге Казань, со средним ценником в 4701 рубль, Краснодар – 3429 рублей, Калининград – 3912. Замыкают десятку Геленджик, где за номер в отеле паре в среднем придется отдать 4711 рублей, Анапа – 3511 и Красная Поляна – 8098 рублей.
Сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году. Как выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру, в этом году россияне "распробовали" отдых в Мысовом, Морском, Саках, Севастополе, Евпатории, Оленевке, Межводном и Черноморском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
Турпоток в Крым вырос на 15%
 
КрымНовости КрымаЯлтаОтдых в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
11:035 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
10:52Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
10:45Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
10:40Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
10:34Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
10:23С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
09:55Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
09:48В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
09:40В Севастополе открыли рейд
09:31Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
09:13В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
09:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
08:51Рейд в Севастополе закрыли
08:47Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
08:42Ракетная опасность объявлена в Новороссийске
08:23Пять беспилотников сбили над Азовским морем
08:11Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
07:43Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
07:36Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
Лента новостейМолния