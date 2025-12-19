https://crimea.ria.ru/20251219/udar-po-podstrekatelyam-voyny-dmitriev-ob-otkaze-konfiskovat-aktivy-rf-1151808241.html

Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ

Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ

Закон и здравый смысл в Европе пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Закон и здравый смысл в Европе пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.18 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имел единогласной поддержки.В пятницу, 19 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС придется платить по счетам Украины - ДмитриевКаждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – ФицоЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - ТускБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

