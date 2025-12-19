Рейтинг@Mail.ru
Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/udar-po-podstrekatelyam-voyny-dmitriev-ob-otkaze-konfiskovat-aktivy-rf-1151808241.html
Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
Закон и здравый смысл в Европе пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T10:52
2025-12-19T10:52
кирилл дмитриев
замороженные активы россии
замороженные российские активы
европейский союз (ес)
украина
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122510648_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_22176d0a1cb65e8f0a70cb5da78996b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Закон и здравый смысл в Европе пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.18 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имел единогласной поддержки.В пятницу, 19 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС придется платить по счетам Украины - ДмитриевКаждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – ФицоЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - ТускБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122510648_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_b2f87df277cf72da1e8411e1c8c0f9bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл дмитриев, замороженные активы россии, замороженные российские активы, европейский союз (ес), украина, россия, политика, новости
Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ

Закон и здравый смысл пока победили - Дмитриев об отказе ЕС от конфискации активов России

10:52 19.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Закон и здравый смысл в Европе пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.

"Мощнейший удар по подстрекателям войны во главе с провалившейся Урсулой (фон дер Ляйен – ред.) — немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал он в своем Telegram-канале.

12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.
18 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева - коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имел единогласной поддержки.
В пятницу, 19 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
 
Кирилл ДмитриевЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике
11:10В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
11:035 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
10:52Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
10:45Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
10:40Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
10:34Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
10:23С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
09:55Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
09:48В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
09:40В Севастополе открыли рейд
09:31Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
09:13В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
09:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
08:51Рейд в Севастополе закрыли
08:47Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
08:42Ракетная опасность объявлена в Новороссийске
08:23Пять беспилотников сбили над Азовским морем
08:11Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
07:43Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
Лента новостейМолния