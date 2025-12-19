Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/novosti-svo-strashnye-lyudskie-poteri-neset-kievskiy-rezhim-1151815654.html
Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Армия России за неделю проведения спецоперации освободила четыре населенных пункта в нескольких областях Украины. За это время киевский режим потерял 9920... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:16
2025-12-19T12:19
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_f89f76216c7301e86488baa34f2b99f8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России за неделю проведения спецоперации освободила четыре населенных пункта в нескольких областях Украины. За это время киевский режим потерял 9920 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1310 военнослужащих.В течение недели подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров ДНР, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино ДНР. На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ.Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТОУвеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_636bb9f9bf9c825c4fc80026ee057be4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, потери всу
Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим

Новости СВО – киевский режим теряет населенные пункты и солдат

12:16 19.12.2025 (обновлено: 12:19 19.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России за неделю проведения спецоперации освободила четыре населенных пункта в нескольких областях Украины. За это время киевский режим потерял 9920 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1310 военнослужащих.
В течение недели подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров ДНР, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино ДНР. На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния