Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим

Армия России за неделю проведения спецоперации освободила четыре населенных пункта в нескольких областях Украины. За это время киевский режим потерял 9920... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T12:16

2025-12-19T12:16

2025-12-19T12:19

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_f89f76216c7301e86488baa34f2b99f8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России за неделю проведения спецоперации освободила четыре населенных пункта в нескольких областях Украины. За это время киевский режим потерял 9920 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1310 военнослужащих.В течение недели подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров ДНР, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино ДНР. На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ.Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТОУвеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова

новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, потери всу