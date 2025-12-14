Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской... РИА Новости Крым, 14.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4073a31e334ba3fa6fbec31523a82d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.По информации МО, Варваровка - крупный пункт обороны. Уничтожены живая сила противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга". "Освобождение Варваровки – один из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур. Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области", - добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области

Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области

12:20 14.12.2025 (обновлено: 13:06 14.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
По информации МО, Варваровка - крупный пункт обороны. Уничтожены живая сила противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".
"Освобождение Варваровки – один из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур. Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области", - добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.
Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
