https://crimea.ria.ru/20251214/sily-vostoka-osvobodili-varvarovku-zaporozhskoy-oblasti--1151652926.html
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T12:20
2025-12-14T12:20
2025-12-14T13:06
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
украина
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4073a31e334ba3fa6fbec31523a82d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.По информации МО, Варваровка - крупный пункт обороны. Уничтожены живая сила противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга". "Освобождение Варваровки – один из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур. Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области", - добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07cb871523eae283c6a207fcfa1db78b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина, вооруженные силы россии
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
Силы "Востока" освободили Варваровку Запорожской области
12:20 14.12.2025 (обновлено: 13:06 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
По информации МО, Варваровка - крупный пункт обороны. Уничтожены живая сила противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".
"Освобождение Варваровки – один из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур. Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области", - добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось
, что вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.
Также
российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".
1 декабря президент России Владимир Путин посетил
один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.