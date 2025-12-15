https://crimea.ria.ru/20251215/vvs-turtsii-sbili-nad-chernym-morem-bespilotnik-1151694037.html
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
В турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы минобороны... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T21:52
2025-12-15T21:52
2025-12-15T21:52
турция
новости
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_d9f5771d9761cae0acb7abe715654b8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы минобороны Турции.По данным источника, принадлежность дрона не уточняется. ПВО отследила объект на подлете к воздушному пространство и приняла решение ликвидировать.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – РосморречфлотОбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожилиУкраинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_dccabe5594f8f0a4833364a098540aa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, новости, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник в воздушном пространстве страны