ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник

ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник - РИА Новости Крым, 15.12.2025

ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник

15.12.2025

2025-12-15T21:52

2025-12-15T21:52

2025-12-15T21:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы минобороны Турции.По данным источника, принадлежность дрона не уточняется. ПВО отследила объект на подлете к воздушному пространство и приняла решение ликвидировать.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – РосморречфлотОбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожилиУкраинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции

