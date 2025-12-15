Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы минобороны Турции.По данным источника, принадлежность дрона не уточняется. ПВО отследила объект на подлете к воздушному пространство и приняла решение ликвидировать.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник

21:52 15.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Турции
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы минобороны Турции.
По данным источника, принадлежность дрона не уточняется. ПВО отследила объект на подлете к воздушному пространство и приняла решение ликвидировать.

"В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим истребителям F-16 была поручена задача отреагировать на тревогу. Было установлено, что объектом является БПЛА, который, судя по всему, вышел из-под контроля. Во избежание какой-либо негативной ситуации БПЛА был безопасно ликвидирован", – говорится в публикации турецкого министерства.

28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
Украинский БЭК со взрывчаткой обнаружили у побережья Турции
 
ТурцияНовостиПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
