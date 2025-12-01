В Крым пришел антициклон: погода в среду

https://crimea.ria.ru/20251217/v-krym-prishel-antitsiklon-pogoda-v-sredu-1151700620.html

В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем от +6 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

