В Крым пришел антициклон: погода в среду
В Крым пришел антициклон: погода в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем от +6 до +11 градусов.
В Крыму в среду до +12 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном и западном побережье до +7, днем +7…+12 градусов, в горах +1…+6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем от +6 до +11 градусов.
