Рейтинг@Mail.ru
В Крым пришел антициклон: погода в среду - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/v-krym-prishel-antitsiklon-pogoda-v-sredu-1151700620.html
В Крым пришел антициклон: погода в среду
В Крым пришел антициклон: погода в среду - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крым пришел антициклон: погода в среду
В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T00:01
2025-12-17T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:456:2829:2047_1920x0_80_0_0_17dd38b69b28deef9be2f8dfcb7ba854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем от +6 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251216/na-zemle-razrazitsya-magnitnaya-burya--kogda-zhdat-aktivnosti-1151721612.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110342/50/1103425062_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5702b62d3b9ba96a07a7c72c5a4e664c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым пришел антициклон: погода в среду

В Крыму в среду до +12 градусов и без осадков

00:01 17.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном и западном побережье до +7, днем +7…+12 градусов, в горах +1…+6", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6, днем от +6 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Магнитная буря
Вчера, 19:51
На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:42Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
22:22Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
22:08РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
21:48Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
21:31Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным
21:14Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
20:56Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
20:42Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
20:21Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
20:02Муляж бомбы нашли на месте ЧП в школе в Одинцово
19:51На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности
19:31Артобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией
19:10Севастопольская детская больница работала с нарушениями
18:4711 российских семей вернулись с территории Украины
18:28На Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в Подмосковье
18:10Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
17:45Дело Долиной: Верховный суд России оставил право собственности за Лурье
17:40Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Лента новостейМолния