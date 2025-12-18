https://crimea.ria.ru/20251218/avtobus-vekhal-v-betonomeshalku-pod-irkutskom--postradali-11-chelovek-1151773521.html
Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек
08:08 18.12.2025 (обновлено: 08:09 18.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 11 человек пострадали в столкновении служебного микроавтобуса с бетономешалкой в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, авария случилась накануне вечером в Нижнеудинском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, перевозивший работников одного из предприятий, врезался в стоящий неисправный автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков.
"В результате случившегося водитель и 10 пассажиров микроавтобуса получили травмы, 9 из них доставлены в Нижнеудинскую районную больницу", – сообщили в МВД.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Областная прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок и охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
"Также прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), оценит законность принятых следователями решений", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
