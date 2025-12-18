https://crimea.ria.ru/20251218/avtobus-vekhal-v-betonomeshalku-pod-irkutskom--postradali-11-chelovek-1151773521.html

Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек

Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек

11 человек пострадали в столкновении служебного микроавтобуса с бетономешалкой в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T08:08

2025-12-18T08:08

2025-12-18T08:09

иркутская область

происшествия

дтп

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151773409_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_4903abb568135ade254eb68c8a10957a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 11 человек пострадали в столкновении служебного микроавтобуса с бетономешалкой в Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария случилась накануне вечером в Нижнеудинском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, перевозивший работников одного из предприятий, врезался в стоящий неисправный автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков.Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.Областная прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, пассажирских перевозок и охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четвероНа Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедисткуОдин человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму

иркутская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия, дтп, новости