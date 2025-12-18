https://crimea.ria.ru/20251218/v-poezdakh-tavriya-dobavili-vagony-na-novogodnie-kanikuly-1151794272.html
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T16:44
2025-12-18T16:44
2025-12-18T16:44
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
поезд
крым
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142554536_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f7fbbd438d7034e2cb6a1b82b3695e64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:- №68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).- №92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.- №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.Продажа билетов уже открыта, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКрымские проводники стали лучшими в стране
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142554536_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_fde844c6439964e2f6491d0a405d1ece.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, крым, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, транспорт
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
В Крым на новогодние праздники добавили дополнительные вагоны на четырех поездах
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с высоким спросом накануне и во время новогодних каникул "Гранд Сервис Экспресс" добавил дополнительные купейные вагоны в поезда дальнего следования "Таврия" сообщением с Крымом", – сказано в сообщении.
Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:
- №68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).
- №92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.
- №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.
"Также в часть составов поезда №98/97 Симферополь – Москва добавлен купейный вагон отправлением из Симферополя 24, 28 декабря 2025 года, 1, 5, 9 января 2026 года, из Москвы 26, 30 декабря 2025 года, 3, 7, 11 января 2026 года", – добавил перевозчик.
Продажа билетов уже открыта, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее стало известно, что как минимум
4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах
"Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: