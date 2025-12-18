https://crimea.ria.ru/20251218/v-poezdakh-tavriya-dobavili-vagony-na-novogodnie-kanikuly-1151794272.html

В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы

В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:- №68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).- №92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.- №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.Продажа билетов уже открыта, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКрымские проводники стали лучшими в стране

