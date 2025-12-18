Рейтинг@Mail.ru
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/v-poezdakh-tavriya-dobavili-vagony-na-novogodnie-kanikuly-1151794272.html
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T16:44
2025-12-18T16:44
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
поезд
крым
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142554536_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f7fbbd438d7034e2cb6a1b82b3695e64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:- №68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).- №92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.- №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.Продажа билетов уже открыта, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКрымские проводники стали лучшими в стране
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142554536_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_fde844c6439964e2f6491d0a405d1ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, крым, новый год, новый год в крыму, новый год 2026, транспорт
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы

В Крым на новогодние праздники добавили дополнительные вагоны на четырех поездах

16:44 18.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с высоким спросом накануне и во время новогодних каникул "Гранд Сервис Экспресс" добавил дополнительные купейные вагоны в поезда дальнего следования "Таврия" сообщением с Крымом", – сказано в сообщении.
Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:
- №68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).
- №92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.
- №316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.
"Также в часть составов поезда №98/97 Симферополь – Москва добавлен купейный вагон отправлением из Симферополя 24, 28 декабря 2025 года, 1, 5, 9 января 2026 года, из Москвы 26, 30 декабря 2025 года, 3, 7, 11 января 2026 года", – добавил перевозчик.
Продажа билетов уже открыта, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Крымские проводники стали лучшими в стране
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"ПоездКрымНовый годНовый год в КрымуНовый год 2026Транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
17:15Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице
17:12ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
17:06Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
Лента новостейМолния