Какой сегодня праздник: 19 декабря
Какой сегодня праздник: 19 декабря
Во всем мире сегодня помогают бедным, россияне поздравляют военных контрразведчиков и снабженцев, а Русская православная церковь отмечает День святителя Николая
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня помогают бедным, россияне поздравляют военных контрразведчиков и снабженцев, а Русская православная церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. В этот день в 1863 году запатентован линолеум, в 1991-ом был вручен последний в истории орден Красной Звезды, а в 1997-м состоялась премьера фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник". Кроме того, в этот день родились Леонид Брежнев и русская Ассоль – народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.Что празднуют в миреВсем известно, что главный сегодняшний праздник – это День святого Николая. Когда-то давным-давно, примерно в III веке, в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия, в небедной, в общем-то, семье родился мальчик Николай. Как он стал святым чудотворцем – долго рассказывать, но вы должны знать, что после смерти родителей он отдал все имущество бедным и всю жизнь боролся за права христиан. Так Николай стал архиепископом Мир Ликийских, а потом одним из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви. И еще прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. На западе св. Николая вспоминают 6 декабря, а у нас 19-го.А еще в нашей стране сегодня отмечают сразу два профессиональных праздника. Первый – День военной контрразведки – приурочен к дате 19 декабря 1918 года. Именно тогда в силовых структурах молодой РСФСР была создана спецслужба для борьбы с контрреволюцией. С тех пор наши разведчики успешно ловят шпионов. Второй – День снабженцев. Его придумали сотрудники одной российской компании-поставщика полимерного сырья в 2001 году. И хотя официально праздник пока так и не утвердили, нам с вами ничто не мешает поздравить представителей этой важной отрасли.А вот еще один совершенно серьезный праздник – Международный день помощи бедным, который сегодня отмечают во всем мире. Страшно даже подумать, но за чертой бедности живет около четверти населения Земли. Если вы хотите отметить этот праздник правильно – помогите тем, кто в этом нуждается.Еще сегодня можно отметить День скрещивания пальцев и День карамели. Именины у Николая, Максима.Знаменательные событияВ 1863 году англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия тоже придумал Уолтон, соединив латинское "linum" – лен, полотно и "oleum" – масло. Кстати, самый первый линолеум был коричневым или фиолетовым. Желающим купить узорные покрытия пришлось подождать еще примерно 40 лет.В 1991 году был вручен последний в истории орден Красной Звезды, который получил военный водолаз, мичман Виктор Леонидович Розумович за мужество и отвагу при выполнении спецзадания. Кстати, всего орденом Красной Звезды наградили 3 876 740 человек.Хотите заработать 1,8 млрд долларов? Прямо с Нового года начинайте снимать фильм про тонущий корабль. Правда, сначала придется где-то взять 200 миллионов американских денег. Именно столько потратил режиссер Джеймс Кэмерон, снявший небезызвестный "Титаник", премьера которого состоялась 18 декабря 1997 года.Кто родился19 декабря 1906 года родился советский государственный деятель, глава СССР в 1964-1982 годах Леонид Брежнев. Не секрет, что Леонид Ильич очень любил высокие государственные награды и целоваться. Оказывается, третьей его страстью была игра в домино. И кстати, именно он первым в СССР придумал выступать с предновогодним телевизионным обращением руководителя страны к народу.81 год сегодня исполняется Народной артистке РСФСР Анастасии Вертинской. Ее первой ролью стала Ассоль в фильме "Алые паруса". Актрисе тогда было 17 лет. Кстати, "Алые паруса" только за первый год проката посмотрели 23 миллиона зрителей. Актриса возненавидела этот фильм, поскольку пришедшая с ним популярность мешала ей ходить по магазинам. Зато не мешала еще через год сыграть Лизу Болконскую в "Войне и мире". Фильм получил "Оскара".Также 19 декабря родились французская певица, шансонье Эдит Пиаф, Народная артистка СССР Галина Волчек, американские актрисы Кристи Суонсон и Алисса Милано, российский музыкант, лидер группы Uma2rmaN Владимир Кристовский и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 19 декабря

Что празднуют в России и в мире 19 декабря

00:00 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня помогают бедным, россияне поздравляют военных контрразведчиков и снабженцев, а Русская православная церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. В этот день в 1863 году запатентован линолеум, в 1991-ом был вручен последний в истории орден Красной Звезды, а в 1997-м состоялась премьера фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник". Кроме того, в этот день родились Леонид Брежнев и русская Ассоль – народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.

Что празднуют в мире

Всем известно, что главный сегодняшний праздник – это День святого Николая. Когда-то давным-давно, примерно в III веке, в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия, в небедной, в общем-то, семье родился мальчик Николай. Как он стал святым чудотворцем – долго рассказывать, но вы должны знать, что после смерти родителей он отдал все имущество бедным и всю жизнь боролся за права христиан. Так Николай стал архиепископом Мир Ликийских, а потом одним из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви. И еще прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса. На западе св. Николая вспоминают 6 декабря, а у нас 19-го.
А еще в нашей стране сегодня отмечают сразу два профессиональных праздника. Первый – День военной контрразведки – приурочен к дате 19 декабря 1918 года. Именно тогда в силовых структурах молодой РСФСР была создана спецслужба для борьбы с контрреволюцией. С тех пор наши разведчики успешно ловят шпионов. Второй – День снабженцев. Его придумали сотрудники одной российской компании-поставщика полимерного сырья в 2001 году. И хотя официально праздник пока так и не утвердили, нам с вами ничто не мешает поздравить представителей этой важной отрасли.
А вот еще один совершенно серьезный праздник – Международный день помощи бедным, который сегодня отмечают во всем мире. Страшно даже подумать, но за чертой бедности живет около четверти населения Земли. Если вы хотите отметить этот праздник правильно – помогите тем, кто в этом нуждается.
Еще сегодня можно отметить День скрещивания пальцев и День карамели. Именины у Николая, Максима.

Знаменательные события

В 1863 году англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия тоже придумал Уолтон, соединив латинское "linum" – лен, полотно и "oleum" – масло. Кстати, самый первый линолеум был коричневым или фиолетовым. Желающим купить узорные покрытия пришлось подождать еще примерно 40 лет.
В 1991 году был вручен последний в истории орден Красной Звезды, который получил военный водолаз, мичман Виктор Леонидович Розумович за мужество и отвагу при выполнении спецзадания. Кстати, всего орденом Красной Звезды наградили 3 876 740 человек.
Хотите заработать 1,8 млрд долларов? Прямо с Нового года начинайте снимать фильм про тонущий корабль. Правда, сначала придется где-то взять 200 миллионов американских денег. Именно столько потратил режиссер Джеймс Кэмерон, снявший небезызвестный "Титаник", премьера которого состоялась 18 декабря 1997 года.

Кто родился

19 декабря 1906 года родился советский государственный деятель, глава СССР в 1964-1982 годах Леонид Брежнев. Не секрет, что Леонид Ильич очень любил высокие государственные награды и целоваться. Оказывается, третьей его страстью была игра в домино. И кстати, именно он первым в СССР придумал выступать с предновогодним телевизионным обращением руководителя страны к народу.
81 год сегодня исполняется Народной артистке РСФСР Анастасии Вертинской. Ее первой ролью стала Ассоль в фильме "Алые паруса". Актрисе тогда было 17 лет. Кстати, "Алые паруса" только за первый год проката посмотрели 23 миллиона зрителей. Актриса возненавидела этот фильм, поскольку пришедшая с ним популярность мешала ей ходить по магазинам. Зато не мешала еще через год сыграть Лизу Болконскую в "Войне и мире". Фильм получил "Оскара".
Также 19 декабря родились французская певица, шансонье Эдит Пиаф, Народная артистка СССР Галина Волчек, американские актрисы Кристи Суонсон и Алисса Милано, российский музыкант, лидер группы Uma2rmaN Владимир Кристовский и другие.
