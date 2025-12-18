https://crimea.ria.ru/20251218/nalogoviki-kryma-vyyavili-sotni-narusheniy-v-kurortnoy-sfere-za-leto-1151782247.html

Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето

18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма в курортный сезон усилили мониторинг финансовой дисциплины в сфере пляжных услуг, общепита, торговли и размещения отдыхающих. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель УФНС Крыма Роман Наздрачев.По его словам, в летний период ежедневно формировались выездные бригады налоговых органов, которые работали в курортных регионах полуострова."Ежедневно бригады налоговиков выезжали в курортные регионы – от побережья Азовского моря до озера Донузлав", – рассказал Наздрачев.В ходе выездных мероприятий обследовали объекты пляжного отдыха, точки общественного питания, торговли, размещения отдыхающих, пункты проката водного транспорта и предоставления иных пляжных услуг.Отдельное внимание налоговые органы уделили тем, кто сдает жилье, использует нежилые помещения, а также продает коммерческую недвижимость и транспорт.В рамках этой работы было отобрано более двух тысяч физических лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости и земельные участки с наибольшей кадастровой стоимостью."По результатам проведенных мероприятий налогоплательщиками уточнены налоговые обязательства по НДФЛ на сумму 18,4 млн рублей", – сказал руководитель управления.Кроме того, интерес налоговых органов вызвали физические лица, имеющие пять и более единиц грузового или легкового автотранспорта.Были задекларированы доходы и от продажи транспорта. Сумма составила 1,4 млн рублей НДФЛ."С учетом полученной от Крымской таможни информации было представлено две декларации на сумму полученного дохода от продажи транспорта на 12 млн рублей", – заключил он.Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. В бюджетную систему РФ за 12 месяцев поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2024-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносовСколько жители Крыма заплатят имущественных налоговВ Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей

