Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
Налоговые органы Крыма в курортный сезон усилили мониторинг финансовой дисциплины в сфере пляжных услуг, общепита, торговли и размещения отдыхающих. Об этом РИА РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма в курортный сезон усилили мониторинг финансовой дисциплины в сфере пляжных услуг, общепита, торговли и размещения отдыхающих. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель УФНС Крыма Роман Наздрачев.По его словам, в летний период ежедневно формировались выездные бригады налоговых органов, которые работали в курортных регионах полуострова."Ежедневно бригады налоговиков выезжали в курортные регионы – от побережья Азовского моря до озера Донузлав", – рассказал Наздрачев.В ходе выездных мероприятий обследовали объекты пляжного отдыха, точки общественного питания, торговли, размещения отдыхающих, пункты проката водного транспорта и предоставления иных пляжных услуг.Отдельное внимание налоговые органы уделили тем, кто сдает жилье, использует нежилые помещения, а также продает коммерческую недвижимость и транспорт.В рамках этой работы было отобрано более двух тысяч физических лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости и земельные участки с наибольшей кадастровой стоимостью."По результатам проведенных мероприятий налогоплательщиками уточнены налоговые обязательства по НДФЛ на сумму 18,4 млн рублей", – сказал руководитель управления.Кроме того, интерес налоговых органов вызвали физические лица, имеющие пять и более единиц грузового или легкового автотранспорта.Были задекларированы доходы и от продажи транспорта. Сумма составила 1,4 млн рублей НДФЛ."С учетом полученной от Крымской таможни информации было представлено две декларации на сумму полученного дохода от продажи транспорта на 12 млн рублей", – заключил он.Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. В бюджетную систему РФ за 12 месяцев поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2024-го.
крым
Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето

За лето налоговики Крыма выявили почти три сотни нарушений в курортной сфере

21:45 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма в курортный сезон усилили мониторинг финансовой дисциплины в сфере пляжных услуг, общепита, торговли и размещения отдыхающих. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель УФНС Крыма Роман Наздрачев.
По его словам, в летний период ежедневно формировались выездные бригады налоговых органов, которые работали в курортных регионах полуострова.
"Ежедневно бригады налоговиков выезжали в курортные регионы – от побережья Азовского моря до озера Донузлав", – рассказал Наздрачев.
В ходе выездных мероприятий обследовали объекты пляжного отдыха, точки общественного питания, торговли, размещения отдыхающих, пункты проката водного транспорта и предоставления иных пляжных услуг.
"В результате обследования более 6-ти тысяч объектов выявлено 247 неоформленных работников, один пляж в пгт. Алупка, работающий без соответствующих документов, и 45 фактов неприменения контрольно-кассовой техники", – сообщил он.
Отдельное внимание налоговые органы уделили тем, кто сдает жилье, использует нежилые помещения, а также продает коммерческую недвижимость и транспорт.
В рамках этой работы было отобрано более двух тысяч физических лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости и земельные участки с наибольшей кадастровой стоимостью.
"По результатам проведенных мероприятий налогоплательщиками уточнены налоговые обязательства по НДФЛ на сумму 18,4 млн рублей", – сказал руководитель управления.
Кроме того, интерес налоговых органов вызвали физические лица, имеющие пять и более единиц грузового или легкового автотранспорта.
"Был сформирован перечень по 905 таким гражданам – обладателям почти 6 тысяч единиц транспортных средств. Мы выяснили, кто из них занимался незаконной предпринимательской деятельностью. В итоге 133 из них зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, 177 налогоплательщиков представили декларации 3-НДФЛ, задекларировали НДФЛ на сумму 24,8 млн рублей", – уточнил Наздрачев.
Были задекларированы доходы и от продажи транспорта. Сумма составила 1,4 млн рублей НДФЛ.
"С учетом полученной от Крымской таможни информации было представлено две декларации на сумму полученного дохода от продажи транспорта на 12 млн рублей", – заключил он.
Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень. В бюджетную систему РФ за 12 месяцев поступит больше 272 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2024-го.
