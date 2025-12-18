Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч уже утилизировано. Об этом стало известно в ходе заседания правкомиссии, которую провел вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.
В сообщении сказано, что Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, созданной ранее для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается", – отмечается в публикации в официальном Telegram-канале правительства РФ.
По данным озвученным в ходе заседания, сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 796 человек и 184 единиц техники.
"С начала работ с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч тонн уже утилизировано", – рассказали в правительстве.
Уточняется, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено.
"По данным космической съемки, загрязнений Черного моря не обнаружено", –подытожили власти.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
Ранее в декабре сообщалось, что в Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
