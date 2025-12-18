https://crimea.ria.ru/20251218/skolko-s-plyazhey-kryma-i-kubani-vyvezli-zagryaznennogo-mazutom-peska-1151800607.html

Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка

Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка

С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T20:23

2025-12-18T20:23

2025-12-18T20:23

правительство россии

разлив мазута

нефть

керченский пролив

анапа

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143894231_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_dbaaa18e13d48670584ddba3975ef432.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч уже утилизировано. Об этом стало известно в ходе заседания правкомиссии, которую провел вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.В сообщении сказано, что Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, созданной ранее для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.По данным озвученным в ходе заседания, сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 796 человек и 184 единиц техники.Уточняется, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Ранее в декабре сообщалось, что в Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк

керченский пролив

анапа

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, разлив мазута, нефть, керченский пролив, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер, новости, крым, новости крыма