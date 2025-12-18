Рейтинг@Mail.ru
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/skolko-s-plyazhey-kryma-i-kubani-vyvezli-zagryaznennogo-mazutom-peska-1151800607.html
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:23
2025-12-18T20:23
правительство россии
разлив мазута
нефть
керченский пролив
анапа
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
танкер
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143894231_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_dbaaa18e13d48670584ddba3975ef432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч уже утилизировано. Об этом стало известно в ходе заседания правкомиссии, которую провел вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.В сообщении сказано, что Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, созданной ранее для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.По данным озвученным в ходе заседания, сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 796 человек и 184 единиц техники.Уточняется, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Ранее в декабре сообщалось, что в Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
керченский пролив
анапа
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143894231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebb91cdf9887f84eb3dd1bb671e3f0c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, разлив мазута, нефть, керченский пролив, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер, новости, крым, новости крыма
Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка

Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка после ЧС с танкерами

20:23 18.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. С начала работ по уборке мазута после крушения танкеров в Керченском проливе с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя было вывезено свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч уже утилизировано. Об этом стало известно в ходе заседания правкомиссии, которую провел вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщили в правительстве России.
В сообщении сказано, что Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, созданной ранее для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается", – отмечается в публикации в официальном Telegram-канале правительства РФ.
По данным озвученным в ходе заседания, сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 796 человек и 184 единиц техники.
"С начала работ с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязненного песка, из которых 163 тысяч тонн уже утилизировано", – рассказали в правительстве.
Уточняется, что за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено.
"По данным космической съемки, загрязнений Черного моря не обнаружено", –подытожили власти.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
Ранее в декабре сообщалось, что в Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
 
Правительство РоссииРазлив мазутаНефтьКерченский проливАнапаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеТанкерНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
Лента новостейМолния