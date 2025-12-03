https://crimea.ria.ru/20251203/putin-vruchil-nagradu-volonter-goda-uchastnitse-sbora-nefti-v-anape-1151383534.html

Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе

Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе

03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. "Волонтером года - 2025" стала Анна Плужникова, которая принимала участие в ликвидации последствий разлива нефти в Анапе после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Награду девушке вручил президент России Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе".Плужникова, в свою очередь, рассказала, что поехала спасать красоты Черного моря, его обитателей и его берега, поскольку не могла оставаться в стороне. А уже на месте встретила единомышленников, без командной работы которых результат был бы невозможен."Когда я поехала в Анапу, я увидела, как много в нашей стране неравнодушных людей. Людей, которые не могут остаться в стороне, если сталкиваются с бедой. Людей, которые бросили привычную бытовую жизнь и, жертвуя собой, поехали спасать наши невероятные красоты Черное море, его обитателей, его берега. Друг без друга мы бы там точно не справились. И все то, что мы сделали в Анапе, случилось только благодаря тому, что мы вместе", – поделилась девушка.В рамках своего выступления президент поздравил присутствующих с предстоящим Днем волонтера, отметил, что количество добровольцев в России выросло с 10 о 32% от общего числа населения, а с началом СВО в работу по поддержке бойцов и членов их семей включились 630 тысяч человек."И что особенно важно, что вы включаете в эту работу самих участников СВО, их жизнь – это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реально настоящих, не сказочных героев, которые знают, что такое Родина и знают как ее защищать", - сказал глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеровПутин расширил действие указа о волонтерстве на Крым и приграничьеМы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт

