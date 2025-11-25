Рейтинг@Mail.ru
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/vladeltsa-tankera-volgoneft-212-obyazali-vyplatit-495-milliardov-1151176824.html
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
Владельца и собственника затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T17:41
2025-11-25T17:41
танкер
танкер "волгонефть-212"
керченский пролив
экология
суд
росприроднадзор
новости
приговор
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151176708_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5b5bca0e9ae65bcd38ec21c668fc04d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Владельца и собственника затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщили в Росприроднадзоре.Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании и оставил без изменения решение Арбитражного суда Кубани, уточнили в пресс-службе.Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Владелец и фрахтователь судна отказались добровольно возместить ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме, добавили в ведомстве.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по КубаниУтечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливеВ Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151176708_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_c74560013210da6cc758cd7c97a19ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, танкер "волгонефть-212", керченский пролив, экология, суд, росприроднадзор, новости, приговор, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов
Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов

Владельца и собственника затонувшего танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд

17:41 25.11.2025
 
© РосприроднадзорЗатонувший в Керченском проливе танкер "Волгонефть-212"
Затонувший в Керченском проливе танкер Волгонефть-212
© Росприроднадзор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Владельца и собственника затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщили в Росприроднадзоре.
"Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции: владелец и собственник затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" обязаны выплатить 49,5 млрд рублей за ущерб акватории моря", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании и оставил без изменения решение Арбитражного суда Кубани, уточнили в пресс-службе.
Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Владелец и фрахтователь судна отказались добровольно возместить ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме, добавили в ведомстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Утечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливе
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
 
ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Керченский проливЭкологияСудРосприроднадзорНовостиПриговорРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
17:44Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
17:41Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
17:32Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
17:18Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
17:09Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
17:01Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
16:48Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
16:29Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
16:127-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
16:03Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
15:55Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
15:46"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
15:28ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
15:22В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
15:17В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
15:10Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
14:52В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
14:41В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
14:32Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Лента новостейМолния