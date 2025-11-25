https://crimea.ria.ru/20251125/vladeltsa-tankera-volgoneft-212-obyazali-vyplatit-495-milliardov-1151176824.html

Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов

Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов

Владельца и собственника затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение... РИА Новости Крым, 25.11.2025

танкер

танкер "волгонефть-212"

керченский пролив

экология

суд

росприроднадзор

новости

приговор

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Владельца и собственника затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 млрд рублей. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщили в Росприроднадзоре.Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании и оставил без изменения решение Арбитражного суда Кубани, уточнили в пресс-службе.Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Владелец и фрахтователь судна отказались добровольно возместить ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме, добавили в ведомстве.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по КубаниУтечек нет: водолазы осмотрели затонувшие танкеры в Керченском проливеВ Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров

