https://crimea.ria.ru/20241215/chto-izvestno-o-sostoyanii-spasennykh-s-tankera-v-kerchenskom-prolive-moryakov-1142632938.html

Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков

Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков

Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T17:19

2024-12-15T17:19

2024-12-15T17:24

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер "волгонефть-212"

танкер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Ранее сообщалось, что один погиб и 13 моряков эвакуированы в Керченском проливе с танкера "Волгонефть 212". Также бедствие терпит судно "Волгонефть 239".14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212", танкер, керченский пролив, крым, новости, минздрав крыма, новости крыма