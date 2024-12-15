Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
В минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе
17:19 15.12.2024 (обновлено: 17:24 15.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
"У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем ТГ-канале.
Ранее сообщалось, что один погиб и 13 моряков эвакуированы в Керченском проливе с танкера "Волгонефть 212". Также бедствие терпит судно "Волгонефть 239".
14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.
По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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