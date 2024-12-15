Рейтинг@Mail.ru
Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241215/chto-izvestno-o-sostoyanii-spasennykh-s-tankera-v-kerchenskom-prolive-moryakov-1142632938.html
Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T17:19
2024-12-15T17:24
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
танкер "волгонефть-212"
танкер
керченский пролив
крым
новости
минздрав крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Ранее сообщалось, что один погиб и 13 моряков эвакуированы в Керченском проливе с танкера "Волгонефть 212". Также бедствие терпит судно "Волгонефть 239".14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20241215/devyatiballnyy-shtorm-v-chernom-more-prodlitsya-esche-60-chasov---fobos-1142631132.html
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212", танкер, керченский пролив, крым, новости, минздрав крыма, новости крыма
Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков

В минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе

17:19 15.12.2024 (обновлено: 17:24 15.12.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
"У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем ТГ-канале.
Ранее сообщалось, что один погиб и 13 моряков эвакуированы в Керченском проливе с танкера "Волгонефть 212". Также бедствие терпит судно "Волгонефть 239".
14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.
По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
13:55
Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
 
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеТанкер "Волгонефть-212"ТанкерКерченский проливКрымНовостиМинздрав КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
17:04Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
16:14Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
15:02Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства
14:45ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
14:37Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
14:25Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
14:16Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
13:55Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
12:16ПВО сбила украинский самолет
Лента новостейМолния