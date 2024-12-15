https://crimea.ria.ru/20241215/bedstvie-v-kerchenskom-prolive-terpit-tanker-s-mazutom-1142628331.html
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом - РИА Новости Крым, 15.12.2024
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте". РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T12:34
2024-12-15T12:34
2024-12-15T13:24
росморречфлот
керченский пролив
происшествия
крым
новости
новости крыма
танкер "волгонефть-212"
черное море
азовское море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_b7ddbc7b8316adb0b6e37b9d0dda1afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте".Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями - сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов - судно получило повреждения и запросило помощь.На борту находились 13 человек."Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.Также на помощь вылетел вертолет "Крым-Спаса".Все о ситуации с танкером "Волгонефть 212" читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20241215/vertolet-spasaet-ekipazh-tonuschego-tankera-v-kerchenskom-prolive-1142628465.html
керченский пролив
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_109:0:966:643_1920x0_80_0_0_35423d12b40669ff8706ae2388c8d149.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росморречфлот, керченский пролив, происшествия, крым, новости, новости крыма, танкер "волгонефть-212", черное море, азовское море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
Танкер "Волгонефть-212" с мазутом терпит бедствие в Керченском проливе
12:34 15.12.2024 (обновлено: 13:24 15.12.2024)