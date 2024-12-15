https://crimea.ria.ru/20241215/bedstvie-v-kerchenskom-prolive-terpit-tanker-s-mazutom-1142628331.html

В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом

В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом - РИА Новости Крым, 15.12.2024

В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом

Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте". РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T12:34

2024-12-15T12:34

2024-12-15T13:24

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте".Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями - сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов - судно получило повреждения и запросило помощь.На борту находились 13 человек."Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.Также на помощь вылетел вертолет "Крым-Спаса".Все о ситуации с танкером "Волгонефть 212" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20241215/vertolet-spasaet-ekipazh-tonuschego-tankera-v-kerchenskom-prolive-1142628465.html

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