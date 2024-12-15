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В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом - РИА Новости Крым, 15.12.2024
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте". РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T12:34
2024-12-15T13:24
росморречфлот
керченский пролив
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танкер "волгонефть-212"
черное море
азовское море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте".Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями - сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов - судно получило повреждения и запросило помощь.На борту находились 13 человек."Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.Также на помощь вылетел вертолет "Крым-Спаса".Все о ситуации с танкером "Волгонефть 212" читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20241215/vertolet-spasaet-ekipazh-tonuschego-tankera-v-kerchenskom-prolive-1142628465.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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росморречфлот, керченский пролив, происшествия, крым, новости, новости крыма, танкер "волгонефть-212", черное море, азовское море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом

Танкер "Волгонефть-212" с мазутом терпит бедствие в Керченском проливе

12:34 15.12.2024 (обновлено: 13:24 15.12.2024)
 
© Fotolia / hanohikiТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в "Росречморфлоте".
Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями - сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов - судно получило повреждения и запросило помощь.
На борту находились 13 человек.
"Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.
Также на помощь вылетел вертолет "Крым-Спаса".
Все о ситуации с танкером "Волгонефть 212" читайте по ссылке >>
Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
12:46
ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
РосМорРечФлотКерченский проливПроисшествияКрымНовостиНовости КрымаТанкер "Волгонефть-212"Черное мореАзовское мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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Заголовок открываемого материала
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
12:16ПВО сбила украинский самолет
12:14Российские войска освободили Пушкино в ДНР
11:44Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщиками
11:07Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты
10:41Шесть человек пострадали после столкновения двух микроавтобусов на Кубани
10:29Атака на Туапсе - что известно
10:2615 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года
10:13ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют
09:53Крымский мост сегодня - новости последнего часа
09:24Джанкой и пригород Симферополя останутся без воды до вечера
08:52В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
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