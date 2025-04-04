https://crimea.ria.ru/20250404/vechnaya-pamyat-voinu--sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1145450210.html

Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации

Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации

В пятницу в Севастополе простились со старшим лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Егором Успенским. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T20:07

2025-04-04T20:07

2025-04-04T20:07

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились со старшим лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Егором Успенским. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Егор Успенский родился и вырос в Москве, в семье офицера морской авиации. После школы поступил в высшее военно-морское училище подводного плавания. Прослужив несколько лет на Балтийском флоте, Егор Иванович уволился из рядов ВС России и переехал в Севастополь. Здесь он работал гражданским специалистом в воинских частях Черноморского флота.Егор Успенский геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков, рассказал губернатор Севастополя.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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