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Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации
Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации
В пятницу в Севастополе простились со старшим лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Егором Успенским. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T20:07
2025-04-04T20:07
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились со старшим лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Егором Успенским. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Егор Успенский родился и вырос в Москве, в семье офицера морской авиации. После школы поступил в высшее военно-морское училище подводного плавания. Прослужив несколько лет на Балтийском флоте, Егор Иванович уволился из рядов ВС России и переехал в Севастополь. Здесь он работал гражданским специалистом в воинских частях Черноморского флота.Егор Успенский геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков, рассказал губернатор Севастополя.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, герои сво, память, утраты, новости сво
Вечная память воину – Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации Егором Успенским

20:07 04.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЕгор Успенский
Егор Успенский
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе простились со старшим лейтенантом, командиром мотострелкового взвода Егором Успенским. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Контракт с Минобороны России Егор Успенский подписал в 2024 году. В боях проявил мужество и отвагу, умело командовал подразделением, пользовался заслуженным авторитетом у командования. Награжден государственными и ведомственными наградами", – говорится в сообщении.

Егор Успенский родился и вырос в Москве, в семье офицера морской авиации. После школы поступил в высшее военно-морское училище подводного плавания. Прослужив несколько лет на Балтийском флоте, Егор Иванович уволился из рядов ВС России и переехал в Севастополь. Здесь он работал гражданским специалистом в воинских частях Черноморского флота.
Егор Успенский геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков, рассказал губернатор Севастополя.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевГерои СВОПамятьУтратыНовости СВО
 
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