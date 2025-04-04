https://crimea.ria.ru/20250404/morskim-inspektoram-v-krymu-razreshat-ispolzovat-elektroshokery-1145436690.html

Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры

Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получат возможность в случае крайней необходимости использовать электрошокеры, специальные палки РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T17:47

2025-04-04T17:47

2025-04-04T17:13

новости крыма

крым

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

морской транспорт

александр зраенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получат возможность в случае крайней необходимости использовать электрошокеры, специальные палки и газовые устройства для пресечения нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Александр Зраенко.По его словам, соответствующие нормы содержатся в подписанном президентом России федеральном законе о безопасности людей на водных объектах, который вступит в силу 1 сентября этого года.Кроме того, согласно закону, инспекторы ГИМС получат возможность останавливать маломерные суда во время патрулирования акватории для проверки документов или при выявлении признаков правонарушений.При этом они получают право не только снимать на видео или фото, а также записывать аудио для фиксации ситуации, но и носить и использовать специальные средства, а также применять физическую силу в соответствии с настоящим федеральным законом, уточняется в документе.Отмечается также, что инспекторы могут запретить или на время ограничить эксплуатацию судов при выявлении нарушений.В целом ГИМС будет проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), морской транспорт, александр зраенко