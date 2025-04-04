Рейтинг@Mail.ru
Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250404/morskim-inspektoram-v-krymu-razreshat-ispolzovat-elektroshokery-1145436690.html
Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получат возможность в случае крайней необходимости использовать электрошокеры, специальные палки РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T17:47
2025-04-04T17:13
новости крыма
крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
морской транспорт
александр зраенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139195809_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_b323a753cf61a6e451fe829f89345741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получат возможность в случае крайней необходимости использовать электрошокеры, специальные палки и газовые устройства для пресечения нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Александр Зраенко.По его словам, соответствующие нормы содержатся в подписанном президентом России федеральном законе о безопасности людей на водных объектах, который вступит в силу 1 сентября этого года.Кроме того, согласно закону, инспекторы ГИМС получат возможность останавливать маломерные суда во время патрулирования акватории для проверки документов или при выявлении признаков правонарушений.При этом они получают право не только снимать на видео или фото, а также записывать аудио для фиксации ситуации, но и носить и использовать специальные средства, а также применять физическую силу в соответствии с настоящим федеральным законом, уточняется в документе.Отмечается также, что инспекторы могут запретить или на время ограничить эксплуатацию судов при выявлении нарушений.В целом ГИМС будет проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1d/1139195809_280:0:1280:750_1920x0_80_0_0_a61f44a47bccd0e8e82e79ac618cf24e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), морской транспорт, александр зраенко
Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры

В Крыму морские инспекторы смогут использовать электрошокеры для пресечения нарушений

17:47 04.04.2025
 
© МЧС Республики КарелияСотрудники ГИМС
Сотрудники ГИМС
© МЧС Республики Карелия
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получат возможность в случае крайней необходимости использовать электрошокеры, специальные палки и газовые устройства для пресечения нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Александр Зраенко.
По его словам, соответствующие нормы содержатся в подписанном президентом России федеральном законе о безопасности людей на водных объектах, который вступит в силу 1 сентября этого года.

"На вооружение подразделений ГИМС МЧС России поступят средства самообороны: электрошоковые и газовые устройства, средства ограничения подвижности, специальные палки, средства блокировки судов и так далее. Нам будет разрешено их применять в случае крайней необходимости, при пресечении административных правонарушений и уголовных преступлений", – сказал Зраенко.

Кроме того, согласно закону, инспекторы ГИМС получат возможность останавливать маломерные суда во время патрулирования акватории для проверки документов или при выявлении признаков правонарушений.
При этом они получают право не только снимать на видео или фото, а также записывать аудио для фиксации ситуации, но и носить и использовать специальные средства, а также применять физическую силу в соответствии с настоящим федеральным законом, уточняется в документе.
Отмечается также, что инспекторы могут запретить или на время ограничить эксплуатацию судов при выявлении нарушений.
В целом ГИМС будет проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)Морской транспортАлександр Зраенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
19:10Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
18:53Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%
18:31Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
18:10В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц
17:47Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
17:22"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера
17:04Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
16:43Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
16:27Симферополь частично обесточен
16:12Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
15:47В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
15:31"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
15:20Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
15:10По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
14:57Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков
14:43Киев теряет людей и технику на курском направлении
14:32Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
14:20Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
14:11Крымский мост: очередь за час выросла почти в четыре раза
Лента новостейМолния