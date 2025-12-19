В Севастополе отбой воздушной тревоги

https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1151834158.html

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.

