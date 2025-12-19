https://crimea.ria.ru/20251219/rubio-nazval-uslovie-zaklyucheniya-sdelki-po-ukraine--1151836024.html
Рубио назвал условие заключения сделки по Украине
Рубио назвал условие заключения сделки по Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Рубио назвал условие заключения сделки по Украине
США не могут заставить ни Украину, ни Россию пойти на заключение мирного соглашения, стороны должны захотеть заключить сделку. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T21:06
2025-12-19T21:06
2025-12-19T21:06
марко рубио
сша
украина
новости сво
геополитика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145781371_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a2b64cf79a76a118e41360b833f942b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. США не могут заставить ни Украину, ни Россию пойти на заключение мирного соглашения, стороны должны захотеть заключить сделку. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Марко Рубио.По словам Рубио, Вашингтон изучает позиции Москвы и Киева по урегулированию и пытаются понять, могут ли они совпасть. При этом вряд ли можно точно назвать сроки урегулирования конфликта."Мы пытаемся понять позицию России, сколько они могут отдать, и что им нужно оставить. Мы понимаем позицию Украины, и мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случится в ближайшие месяцы. Решать не нам. Решать должны две стороны. В конце концов, к соглашению должны прийти они", - добавил госсекретарь. Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. По его словуам, на встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251219/strategiya-natsbezopasnosti-ssha-mozhet-povliyat-na-rasshirenie-nato-1151805530.html
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145781371_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_0c7ba998855469fd72af626af215d859.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марко рубио, сша, украина, новости сво, геополитика, в мире
Рубио назвал условие заключения сделки по Украине
США не могут принудить Россию и Украину к заключению мирного соглашения – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. США не могут заставить ни Украину, ни Россию пойти на заключение мирного соглашения, стороны должны захотеть заключить сделку. Об этом журналистам заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не можем заставить Украину пойти на сделку. Мы не можем заставить Россию пойти на сделку. Они должны захотеть заключить сделку", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Рубио, Вашингтон изучает позиции Москвы и Киева по урегулированию и пытаются понять, могут ли они совпасть. При этом вряд ли можно точно назвать сроки урегулирования конфликта.
"Мы пытаемся понять позицию России, сколько они могут отдать, и что им нужно оставить. Мы понимаем позицию Украины, и мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случится в ближайшие месяцы. Решать не нам. Решать должны две стороны. В конце концов, к соглашению должны прийти они", - добавил госсекретарь.
Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. По его словуам, на встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.