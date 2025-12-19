Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
Крымская Ассоль "с небом в глазах": ко дню рождения Анастасии Вертинской
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 19 декабря свое 81-летие отмечает женственная, грациозная и талантливая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская. Она родилась в Москве в семье великого русского шансонье и артистки. В 1967 году окончила Театральное училище им. Щукина.
© РИА Новости . Тихонов / Перейти в фотобанкАлександр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия
Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия
Ее узнала вся страна после фильма "Алые паруса". Съемки ленты проходили в Ялте, Алупке и Коктебеле, где в свое время жил сам Грин.
Актрисе на тот момент было всего 17 лет. На роль романтической героини претендовала уже известная тогда Людмила Гурченко, однако режиссер был непреклонен - роль Ассоль досталась юной Насте.
Мечты сбываются
Сюжет фильма прост: мечты сбываются. Маленькая сирота Ассоль поверила в легенду странного старика, который сказал, что однажды на белоснежном корабле с алыми парусами к ней приплывет принц и заберет с собой.
Даже став взрослой, девушка продолжала ждать своего принца. И однажды дождалась: юный принц Артур Грей (Василий Лановой) появился на корабле под алыми парусами.
Кадр из художественного фильма "Алые паруса"
По словам крымского кинокритика Андрея Дементьева, Вертинская - кинолегенда, и ее можно сравнить с любыми голливудскими богинями.
А роль в "Алых парусах" стала прекрасным стартом для ее профессиональной карьеры.
Он также отмечает ее игру в картине "Гамлет".
© РИА Новости . В. Блиох / Перейти в фотобанкАнастасия Вертинская (справа) и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма "Гамлет"
Анастасия Вертинская (справа) и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма "Гамлет"
"Сыграть в молодые годы в таких разных вещах как "Алые паруса" и "Гамлет" – неизвестно еще, что более для истории ценно. "Алые паруса" снимались в Крыму, в Коктебеле – тут, где ни посмотришь - везде алые паруса", - говорит критик.
Небо в глазах
А в 18 лет подающую надежды актрису пригласили сняться в фильме "Человек-амфибия" в роли красавицы Гуттиэре. Влюбленного Ихтиандра сыграл Владимир Коренев. Актеров на главные роли искали по установке: "у Гуттиэре в глазах должно быть небо, а у Ихтиандра - море".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Человек-амфибия" В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская.
Кадр из кинофильма "Человек-амфибия" В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская.
История любви человека с акульими жабрами и дочки бедняка от режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева имела ошеломляющий успех. А молодые актеры стали тогда первыми секс-символами советской страны.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Человек-амфибия". Ленинградская киностудия "Ленфильм", 1961 год.
Кадр из фильма "Человек-амфибия". Ленинградская киностудия "Ленфильм", 1961 год.
Подводные съемки проходили на Черном море, в местах с самой прозрачной водой - в Голубой бухте Севастополя, на песчаных отмелях Судака, в подводных гротах Коктебеля и бухте Ласпи.
Интересный факт: смелая и грациозная "русалка" Вертинская играла без дублерши: сама и плавала, и тонула.
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАнастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева
Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева
"Подарок для зрителя"
"Преждевременный человек" режиссера Абрама Роома - еще один фильм с Вертинской в главной роли - снят в 1972 году в Феодосии. По сюжету землевладелец Никон (Александр Калягин) влюбившись в жену известного инженера Якова Богомолова (Игорь Кваша) Ольгу (Анастасия Вертинская), приглашает их в свое крымское поместье якобы для проектирования водопровода. Между Никоном и Ольгой завязывается роман.
© РИА Новости . П. Колесников / Перейти в фотобанкАктеры Игорь Кваша и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма "Преждевременный человек". Режиссер А.М. Роом.
Актеры Игорь Кваша и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма "Преждевременный человек". Режиссер А.М. Роом.
По словам критика Дементьева, хоть фильм и получился "не совсем удачным, к Вертинской – никаких претензий, она – чудо, как была, так и осталась".
© РИА Новости . В. Бондаревская / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма режиссера Александра Зархи "Анна Каренина"
Кадр из художественного фильма режиссера Александра Зархи "Анна Каренина"
"Она своей красотой и талантом просто ослепила наш кинематограф. Сквозь ее личность видна огромная культура, генетически заложенная родителями. В любом фильме, даже самом неудачном, она - просто подарок для зрителя", – подытожил крымский критик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: