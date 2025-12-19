Рейтинг@Mail.ru
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/Krymskaya-Assol-s-nebom-v-glazakh-Anastasii-Vertinskoy---76-1117768180.html
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
19 декабря свое 81-летие отмечает женственная, грациозная и талантливая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская. Она... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T19:28
2025-12-19T19:28
общество
новости
культура
крым
крым кинематографический
звезды и судьбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110699/02/1106990206_0:271:2677:1777_1920x0_80_0_0_a21acd20c9b8897835213aa18b0f3469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 19 декабря свое 81-летие отмечает женственная, грациозная и талантливая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская. Она родилась в Москве в семье великого русского шансонье и артистки. В 1967 году окончила Театральное училище им. Щукина.Ее узнала вся страна после фильма "Алые паруса". Съемки ленты проходили в Ялте, Алупке и Коктебеле, где в свое время жил сам Грин.Актрисе на тот момент было всего 17 лет. На роль романтической героини претендовала уже известная тогда Людмила Гурченко, однако режиссер был непреклонен - роль Ассоль досталась юной Насте.Мечты сбываютсяСюжет фильма прост: мечты сбываются. Маленькая сирота Ассоль поверила в легенду странного старика, который сказал, что однажды на белоснежном корабле с алыми парусами к ней приплывет принц и заберет с собой.Даже став взрослой, девушка продолжала ждать своего принца. И однажды дождалась: юный принц Артур Грей (Василий Лановой) появился на корабле под алыми парусами.По словам крымского кинокритика Андрея Дементьева, Вертинская - кинолегенда, и ее можно сравнить с любыми голливудскими богинями.А роль в "Алых парусах" стала прекрасным стартом для ее профессиональной карьеры.Он также отмечает ее игру в картине "Гамлет"."Сыграть в молодые годы в таких разных вещах как "Алые паруса" и "Гамлет" – неизвестно еще, что более для истории ценно. "Алые паруса" снимались в Крыму, в Коктебеле – тут, где ни посмотришь - везде алые паруса", - говорит критик.Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих &gt;&gt; Небо в глазахА в 18 лет подающую надежды актрису пригласили сняться в фильме "Человек-амфибия" в роли красавицы Гуттиэре. Влюбленного Ихтиандра сыграл Владимир Коренев. Актеров на главные роли искали по установке: "у Гуттиэре в глазах должно быть небо, а у Ихтиандра - море".История любви человека с акульими жабрами и дочки бедняка от режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева имела ошеломляющий успех. А молодые актеры стали тогда первыми секс-символами советской страны.Подводные съемки проходили на Черном море, в местах с самой прозрачной водой - в Голубой бухте Севастополя, на песчаных отмелях Судака, в подводных гротах Коктебеля и бухте Ласпи.Интересный факт: смелая и грациозная "русалка" Вертинская играла без дублерши: сама и плавала, и тонула.Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову исполнилось бы 75 &gt;&gt;Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов &gt;&gt;"Подарок для зрителя""Преждевременный человек" режиссера Абрама Роома - еще один фильм с Вертинской в главной роли - снят в 1972 году в Феодосии. По сюжету землевладелец Никон (Александр Калягин) влюбившись в жену известного инженера Якова Богомолова (Игорь Кваша) Ольгу (Анастасия Вертинская), приглашает их в свое крымское поместье якобы для проектирования водопровода. Между Никоном и Ольгой завязывается роман.По словам критика Дементьева, хоть фильм и получился "не совсем удачным, к Вертинской – никаких претензий, она – чудо, как была, так и осталась"."Она своей красотой и талантом просто ослепила наш кинематограф. Сквозь ее личность видна огромная культура, генетически заложенная родителями. В любом фильме, даже самом неудачном, она - просто подарок для зрителя", – подытожил крымский критик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой &gt;&gt;Какая радость ваши замечательные фильмы: Эльдару Рязанову - 92 &gt;&gt;И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана &gt;&gt;
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110699/02/1106990206_0:40:2677:2048_1920x0_80_0_0_2275789f1261923f31d07f43397c0bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, культура, крым, крым кинематографический, звезды и судьбы
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской

Крымская Ассоль "с небом в глазах": ко дню рождения Анастасии Вертинской

19:28 19.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Алые паруса"
Кадр из художественного фильма Алые паруса - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 19 декабря свое 81-летие отмечает женственная, грациозная и талантливая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская. Она родилась в Москве в семье великого русского шансонье и артистки. В 1967 году окончила Театральное училище им. Щукина.
© РИА Новости . Тихонов / Перейти в фотобанкАлександр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия
Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Тихонов
Перейти в фотобанк
Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия
Ее узнала вся страна после фильма "Алые паруса". Съемки ленты проходили в Ялте, Алупке и Коктебеле, где в свое время жил сам Грин.
Актрисе на тот момент было всего 17 лет. На роль романтической героини претендовала уже известная тогда Людмила Гурченко, однако режиссер был непреклонен - роль Ассоль досталась юной Насте.

Мечты сбываются

Сюжет фильма прост: мечты сбываются. Маленькая сирота Ассоль поверила в легенду странного старика, который сказал, что однажды на белоснежном корабле с алыми парусами к ней приплывет принц и заберет с собой.
Даже став взрослой, девушка продолжала ждать своего принца. И однажды дождалась: юный принц Артур Грей (Василий Лановой) появился на корабле под алыми парусами.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Алые паруса"
Кадр из художественного фильма Алые паруса - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из художественного фильма "Алые паруса"
По словам крымского кинокритика Андрея Дементьева, Вертинская - кинолегенда, и ее можно сравнить с любыми голливудскими богинями.
А роль в "Алых парусах" стала прекрасным стартом для ее профессиональной карьеры.
Он также отмечает ее игру в картине "Гамлет".
© РИА Новости . В. Блиох / Перейти в фотобанкАнастасия Вертинская (справа) и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма "Гамлет"
Анастасия Вертинская (справа) и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма Гамлет - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . В. Блиох
Перейти в фотобанк
Анастасия Вертинская (справа) и Иннокентий Смоктуновский (слева) на съемках фильма "Гамлет"
"Сыграть в молодые годы в таких разных вещах как "Алые паруса" и "Гамлет" – неизвестно еще, что более для истории ценно. "Алые паруса" снимались в Крыму, в Коктебеле – тут, где ни посмотришь - везде алые паруса", - говорит критик.
Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих >>

Небо в глазах

А в 18 лет подающую надежды актрису пригласили сняться в фильме "Человек-амфибия" в роли красавицы Гуттиэре. Влюбленного Ихтиандра сыграл Владимир Коренев. Актеров на главные роли искали по установке: "у Гуттиэре в глазах должно быть небо, а у Ихтиандра - море".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Человек-амфибия" В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская.
Кадр из кинофильма Человек-амфибия В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из кинофильма "Человек-амфибия" В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская.
История любви человека с акульими жабрами и дочки бедняка от режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева имела ошеломляющий успех. А молодые актеры стали тогда первыми секс-символами советской страны.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Человек-амфибия". Ленинградская киностудия "Ленфильм", 1961 год.
Кадр из фильма Человек-амфибия. Ленинградская киностудия Ленфильм, 1961 год. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Человек-амфибия". Ленинградская киностудия "Ленфильм", 1961 год.
Подводные съемки проходили на Черном море, в местах с самой прозрачной водой - в Голубой бухте Севастополя, на песчаных отмелях Судака, в подводных гротах Коктебеля и бухте Ласпи.
Интересный факт: смелая и грациозная "русалка" Вертинская играла без дублерши: сама и плавала, и тонула.
Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову исполнилось бы 75 >>
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАнастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева
Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов >>

"Подарок для зрителя"

"Преждевременный человек" режиссера Абрама Роома - еще один фильм с Вертинской в главной роли - снят в 1972 году в Феодосии. По сюжету землевладелец Никон (Александр Калягин) влюбившись в жену известного инженера Якова Богомолова (Игорь Кваша) Ольгу (Анастасия Вертинская), приглашает их в свое крымское поместье якобы для проектирования водопровода. Между Никоном и Ольгой завязывается роман.
© РИА Новости . П. Колесников / Перейти в фотобанкАктеры Игорь Кваша и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма "Преждевременный человек". Режиссер А.М. Роом.
Актеры Игорь Кваша и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма Преждевременный человек. Режиссер А.М. Роом. - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . П. Колесников
Перейти в фотобанк
Актеры Игорь Кваша и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма "Преждевременный человек". Режиссер А.М. Роом.
По словам критика Дементьева, хоть фильм и получился "не совсем удачным, к Вертинской – никаких претензий, она – чудо, как была, так и осталась".
© РИА Новости . В. Бондаревская / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма режиссера Александра Зархи "Анна Каренина"
Кадр из художественного фильма режиссера Александра Зархи Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . В. Бондаревская
Перейти в фотобанк
Кадр из художественного фильма режиссера Александра Зархи "Анна Каренина"
"Она своей красотой и талантом просто ослепила наш кинематограф. Сквозь ее личность видна огромная культура, генетически заложенная родителями. В любом фильме, даже самом неудачном, она - просто подарок для зрителя", – подытожил крымский критик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой >>
Какая радость ваши замечательные фильмы: Эльдару Рязанову - 92 >>
И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана >>
ОбществоНовостиКультураКрымКрым кинематографическийЗвезды и судьбы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28Рейд в Севастополе открыли
21:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:06Рубио назвал условие заключения сделки по Украине
20:59Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно
20:5611 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
20:50На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система
20:41Топливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержки
20:30Трое погибли - новые подробности массового отравления в доме престарелых
20:15Один человек погиб и 18 пострадали от отравления в пансионате Подмосковья
20:03В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
19:53Атака ВСУ на Севастополь: что известно
19:47В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день
19:30Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:28Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
19:11Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
19:08Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
18:52"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу
18:31Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:16Над акваторией Черного моря отработала ПВО
18:10Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
Лента новостейМолния