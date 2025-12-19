Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской

https://crimea.ria.ru/20251219/Krymskaya-Assol-s-nebom-v-glazakh-Anastasii-Vertinskoy---76-1117768180.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 19 декабря свое 81-летие отмечает женственная, грациозная и талантливая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская. Она родилась в Москве в семье великого русского шансонье и артистки. В 1967 году окончила Театральное училище им. Щукина.Ее узнала вся страна после фильма "Алые паруса". Съемки ленты проходили в Ялте, Алупке и Коктебеле, где в свое время жил сам Грин.Актрисе на тот момент было всего 17 лет. На роль романтической героини претендовала уже известная тогда Людмила Гурченко, однако режиссер был непреклонен - роль Ассоль досталась юной Насте.Мечты сбываютсяСюжет фильма прост: мечты сбываются. Маленькая сирота Ассоль поверила в легенду странного старика, который сказал, что однажды на белоснежном корабле с алыми парусами к ней приплывет принц и заберет с собой.Даже став взрослой, девушка продолжала ждать своего принца. И однажды дождалась: юный принц Артур Грей (Василий Лановой) появился на корабле под алыми парусами.По словам крымского кинокритика Андрея Дементьева, Вертинская - кинолегенда, и ее можно сравнить с любыми голливудскими богинями.А роль в "Алых парусах" стала прекрасным стартом для ее профессиональной карьеры.Он также отмечает ее игру в картине "Гамлет"."Сыграть в молодые годы в таких разных вещах как "Алые паруса" и "Гамлет" – неизвестно еще, что более для истории ценно. "Алые паруса" снимались в Крыму, в Коктебеле – тут, где ни посмотришь - везде алые паруса", - говорит критик.Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих >> Небо в глазахА в 18 лет подающую надежды актрису пригласили сняться в фильме "Человек-амфибия" в роли красавицы Гуттиэре. Влюбленного Ихтиандра сыграл Владимир Коренев. Актеров на главные роли искали по установке: "у Гуттиэре в глазах должно быть небо, а у Ихтиандра - море".История любви человека с акульими жабрами и дочки бедняка от режиссеров Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева имела ошеломляющий успех. А молодые актеры стали тогда первыми секс-символами советской страны.Подводные съемки проходили на Черном море, в местах с самой прозрачной водой - в Голубой бухте Севастополя, на песчаных отмелях Судака, в подводных гротах Коктебеля и бухте Ласпи.Интересный факт: смелая и грациозная "русалка" Вертинская играла без дублерши: сама и плавала, и тонула.Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову исполнилось бы 75 >>Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов >>"Подарок для зрителя""Преждевременный человек" режиссера Абрама Роома - еще один фильм с Вертинской в главной роли - снят в 1972 году в Феодосии. По сюжету землевладелец Никон (Александр Калягин) влюбившись в жену известного инженера Якова Богомолова (Игорь Кваша) Ольгу (Анастасия Вертинская), приглашает их в свое крымское поместье якобы для проектирования водопровода. Между Никоном и Ольгой завязывается роман.По словам критика Дементьева, хоть фильм и получился "не совсем удачным, к Вертинской – никаких претензий, она – чудо, как была, так и осталась"."Она своей красотой и талантом просто ослепила наш кинематограф. Сквозь ее личность видна огромная культура, генетически заложенная родителями. В любом фильме, даже самом неудачном, она - просто подарок для зрителя", – подытожил крымский критик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой >>Какая радость ваши замечательные фильмы: Эльдару Рязанову - 92 >>И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до Гоцмана >>

