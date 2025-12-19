https://crimea.ria.ru/20251219/11-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-chernym-morem-1151835685.html
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
2025
