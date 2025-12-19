Рейтинг@Mail.ru
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.12.2025
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 19.12.2025
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50
Новости
министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым
11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

11 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - Минобороны

20:56 19.12.2025 (обновлено: 20:58 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого декабря с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и девять – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В Севастополе в пятницу четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
