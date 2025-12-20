Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
2025-12-20T13:05
2025-12-20T13:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду субботы начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 40 машин

13:05 20.12.2025 (обновлено: 13:06 20.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду субботы начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
