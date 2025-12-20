Рейтинг@Mail.ru
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/na-ukraine-podschitali-stoimost-vyborov-prezidenta-i-deputatov-rady-1151841623.html
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады - РИА Новости Крым, 20.12.2025
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
Выборы президента Украины, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T14:16
2025-12-20T14:16
украина
выборы
выборы на украине
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111647/19/1116471987_0:118:2258:1388_1920x0_80_0_0_56a1a6bbc39f3b1f4b490eba307c9e33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Украины, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов. Об этом заявил замглавы украинского центризбиркома Сергей Дубовик в интервью СМИ.По словам Дубовика, ранее украинский минфин делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111647/19/1116471987_126:0:2133:1505_1920x0_80_0_0_9508475f021f2058704ef554144ffbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, выборы, выборы на украине, политика, в мире, новости
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады

На Украине выборы президента и Верховной рады обойдутся в полмиллиарда долларов – ЦИК

14:16 20.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыборы президента на Украины
Выборы президента на Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Украины, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов. Об этом заявил замглавы украинского центризбиркома Сергей Дубовик в интервью СМИ.
"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов - ред.)", - сказал он.
По словам Дубовика, ранее украинский минфин делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.
Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны
20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
 
УкраинаВыборыВыборы на УкраинеПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
14:37Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
14:21Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
14:16На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
13:53Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
13:32Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
13:11Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
13:05Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
12:39На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
12:22Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
12:17Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
12:08Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
11:56Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
11:39Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
11:22В Алуште изменили график подачи воды
10:54Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
10:33Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
10:15На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
10:01Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
Лента новостейМолния