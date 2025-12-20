https://crimea.ria.ru/20251220/na-ukraine-podschitali-stoimost-vyborov-prezidenta-i-deputatov-rady-1151841623.html

На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады

На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады - РИА Новости Крым, 20.12.2025

На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады

Выборы президента Украины, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T14:16

2025-12-20T14:16

2025-12-20T14:16

украина

выборы

выборы на украине

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111647/19/1116471987_0:118:2258:1388_1920x0_80_0_0_56a1a6bbc39f3b1f4b490eba307c9e33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Выборы президента Украины, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов. Об этом заявил замглавы украинского центризбиркома Сергей Дубовик в интервью СМИ.По словам Дубовика, ранее украинский минфин делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, выборы, выборы на украине, политика, в мире, новости