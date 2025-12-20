https://crimea.ria.ru/20251220/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy-1151849005.html
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
