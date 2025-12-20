Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – сказано в сообщении.
Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому глава региона заранее предупредил жителей и гостей города-героя.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
