В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в больнице. О происшествии проинформировали в республиканской прокуратуре, главке МЧС России по Крыму и региональном МВД.В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в прокуратуре.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены работы по ограждению места ДТП и обеспечение пожарной безопасности аварийного участка. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены семь человек и три единицы техники, сообщили в МЧС.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения, уведомили в МВД РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

