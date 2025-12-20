https://crimea.ria.ru/20251220/v-kirovskom-rayone-kryma-stolknulis-traktor-i-mototsikl-1151851348.html
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в больнице. О происшествии проинформировали в республиканской прокуратуре, главке МЧС России по Крыму и региональном МВД.В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в прокуратуре.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены работы по ограждению места ДТП и обеспечение пожарной безопасности аварийного участка. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены семь человек и три единицы техники, сообщили в МЧС.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения, уведомили в МВД РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:31 20.12.2025 (обновлено: 22:51 20.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в больнице. О происшествии проинформировали в республиканской прокуратуре, главке МЧС России по Крыму и региональном МВД.
"20 декабря 2025 года подросток 2010 года рождения, двигаясь в селе Изюмовка на питбайке, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, стоящим на проезжей части", – сообщили в надзорном ведомстве.
В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в прокуратуре.
На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены работы по ограждению места ДТП и обеспечение пожарной безопасности аварийного участка. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены семь человек и три единицы техники, сообщили в МЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения, уведомили в МВД РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.