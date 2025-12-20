Рейтинг@Mail.ru
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/v-kirovskom-rayone-kryma-stolknulis-traktor-i-mototsikl-1151851348.html
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T21:31
2025-12-20T22:51
кировский район крыма
новости крыма
крым
дтп в крыму и севастополе
гу мчс рф по республике крым
происшествия
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
госавтоинспекция крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151853192_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_abcf8044574d01178bd7056d77f8825c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в больнице. О происшествии проинформировали в республиканской прокуратуре, главке МЧС России по Крыму и региональном МВД.В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в прокуратуре.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены работы по ограждению места ДТП и обеспечение пожарной безопасности аварийного участка. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены семь человек и три единицы техники, сообщили в МЧС.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения, уведомили в МВД РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251220/v-krymu-voditelya-zazhalo-v-iskorezhennom-avto-1151837396.html
кировский район крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151853192_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d295077a4b5a869f0fdb8f93e42a4060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кировский район крыма, новости крыма, крым, дтп в крыму и севастополе, гу мчс рф по республике крым, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор

Подросток на питбайке врезался в экскаватор в Кировском районе Крыма

21:31 20.12.2025 (обновлено: 22:51 20.12.2025)
 
© МВД по Республике КрымДТП в Кировском районе Крыма
ДТП в Кировском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке не справился с управлением и столкнулся с экскаватором, стоящим на проезжей части – подросток с травмами в больнице. О происшествии проинформировали в республиканской прокуратуре, главке МЧС России по Крыму и региональном МВД.

"20 декабря 2025 года подросток 2010 года рождения, двигаясь в селе Изюмовка на питбайке, не справился с управлением и совершил столкновение с экскаватором, стоящим на проезжей части", – сообщили в надзорном ведомстве.

В результате происшествия ребенок с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в прокуратуре.
На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Спасателями проведены работы по ограждению места ДТП и обеспечение пожарной безопасности аварийного участка. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены семь человек и три единицы техники, сообщили в МЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения, уведомили в МВД РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Под Судаком после ДТП водителя зажало в салоне авто
08:37
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
 
Кировский район КрымаНовости КрымаКрымДТП в Крыму и СевастополеГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымГосавтоинспекция КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
22:03Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
21:3712-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
21:31В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
21:09Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
20:47Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье
20:14В "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов
19:44Губернаторские елки в Севастополе посетят 12 тысяч детей
19:10Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
18:47В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
18:31В Севастополе всю ночь будут слышны неоднократные взрывы
18:10Зеленский сделал заявление после ударов по Одессе
17:47В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
17:43Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговоры
17:10Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
16:43Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
16:16Число пострадавших от отравления в Подмосковье превысило 40 человек
15:44Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Лента новостейМолния