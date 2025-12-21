https://crimea.ria.ru/20251221/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-dekabrya_-1117775148.html

Какой сегодня праздник: 21 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают необычный праздник – День пожимания лап, в нашей стране поздравляют работников производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы, скандинавы празднуют священный праздник Йоль, а в Нидерландах – День святого Томаса. В этот день в 1913 году был опубликован первый в истории кроссворд, а в 1994-м учреждена премия "ТЭФИ". Родились в это день Иосиф Сталин, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.Что празднуют в мире"Дай, Джим, на счастье лапу мне...", - сегодня вспоминаем Есенина. Потому что сегодня особенный праздник – День пожимания лап. Кстати, научить давать лапу можно не только собак, но и кошек (правда, с последними придется больше повозиться). И еще интересный факт: животные тоже бывают правшами и левшами. Угадайте, кто проводил исследование на этот счет? Правильно! Британские ученые. Установив эту истину, они пошли еще дальше и доказали, что собаки-левши более пессимистичны.А вот в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ. Именно эти люди обеспечивают занятость осужденных. Кстати, наши осужденные самые работящие в мире и каждый год производят товаров более чем на 30 миллиардов рублей. Так что система исполнения наказаний – один из крупнейших работодателей в стране.У скандинавских язычников сегодня начинается главный священный зимний праздник – Йоль, который продлится 13 ночей. Язычники уверены, что в это время всевозможные боги и богини, тролли и эльфийские существа, а также обитатели мира мертвых Хельхейма отправляются поглазеть на обновленный мир.Ну а нидерландские школьники сегодня спешат пораньше прийти в школу. Потому что кто последний, тот и Сонный Томас. Это такой обычай у них там, в честь самого короткого и темного дня в году – Дня Святого Томаса, который традиционно является заключительным днем занятий перед Рождественскими каникулами.А еще в этом году на 21 декабря приходится День зимнего солнцестояния, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта.Знаменательные событияВ этот день в 1913 году в нью-йоркской газете New York World был опубликован первый в истории кроссворд, который составил журналист Артур Уинн. Хотя это вообще не точно, поскольку в 1983-м некий доктор К. Миллер отыскал какой-то журнал за 1875 год, где якобы также обнаружил кроссворд. Но не передвигать же из-за этой находки такой важный праздник, как День рождения кроссворда? Никто и не стал. Продолжаем отмечать его 21 декабря.А в 1994 году Академия российского телевидения учредила премию "ТЭФИ" за значительные достижения в области телеискусства. Главный приз – статуэтка в виде Орфея. Кстати, одна такая статуэтка весит 8,5 кг, а стоимость ее изготовления составляет около трех тысяч долларов.Кто родился в этот деньВ 1959 году Уинстон Черчилль произнес речь в честь 80-летия Иосифа Сталина, назвав советского вождя "неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов". Этот факт мы вспомнили по случаю годовщины со дня рождения "вождя народов" СССР Иосифа Виссарионовича, который появился на свет 21 декабря 1879 года. Кстати, Сталин очень любил читать и даже имел докторскую степень по философии.А в 1896 году на свет появился Константин Рокоссовский – советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну он возглавлял Сталинградский фронт, затем командовал Центральным. Рокоссовский – один из разработчиков белорусской наступательной операции "Багратион" – крупнейшей за всю историю человечества.Также 21 декабря родились маршал, дважды Герой Советского Союза Петр Кошевой, президент Франции Эммануэль Макрон, американский актер Сэмюэль Джексон, российская телеведущая Анфиса Чехова и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

