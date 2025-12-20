https://crimea.ria.ru/20251220/mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-mozhet-ne-byt--zelenskiy-1151846810.html

Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский

20.12.2025

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве. Видеофрагмент выступления главы киевского режима опубликовали украинские СМИ.Он добавил, что Вашингтон предложил прямой формат переговоров с участием Украины, США, России и, предположительно, Европы.Зеленский также сказал, что власти не будут проводить выборы в утраченных регионах, вошедших в состав России. Он добавил, что МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев фактически отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул глава государства.Российский лидер также заявил, что РФ готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио назвал условие заключения сделки по УкраинеПутин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске

