Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T16:43
2025-12-19T16:43
2025-12-19T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Он также отметил, что если избирательный процесс все-таки состоится, то Украина должна будет обеспечить возможность голосования для граждан, проживающих на территории России.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечал на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию были приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Ранее глава государства заявил, что Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответы последуют: Путин об атаках на танкерыПутин ответил на вопрос о новых СВО"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
Россия готова обсудить безопасность выборов на Украине и права избирателей – Путин
16:43 19.12.2025 (обновлено: 17:10 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
Он также отметил, что если избирательный процесс все-таки состоится, то Украина должна будет обеспечить возможность голосования для граждан, проживающих на территории России.
"На территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины, по разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", – сказал Путин.
Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечал на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию были приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
Ранее глава государства заявил
, что Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы.
