Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/putin-zayavil-o-gotovnosti-obespechit-bezopasnost-vyborov-na-ukraine-1151830653.html
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T16:43
2025-12-19T17:10
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
прямая линия с президентом
новости
россия
выборы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817981_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_d1a765d35ae2c0a0fd88761656144756.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Он также отметил, что если избирательный процесс все-таки состоится, то Украина должна будет обеспечить возможность голосования для граждан, проживающих на территории России.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечал на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию были приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Ранее глава государства заявил, что Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответы последуют: Путин об атаках на танкерыПутин ответил на вопрос о новых СВО"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817981_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_7bcff8c7c40a3696cf78e4f6d29339e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, прямая линия с президентом, новости, россия, выборы, украина
Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине

Россия готова обсудить безопасность выборов на Украине и права избирателей – Путин

16:43 19.12.2025 (обновлено: 17:10 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
Он также отметил, что если избирательный процесс все-таки состоится, то Украина должна будет обеспечить возможность голосования для граждан, проживающих на территории России.
"На территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины, по разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", – сказал Путин.
Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечал на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию были приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
Ранее глава государства заявил, что Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
Путин ответил на вопрос о новых СВО
"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
 
Владимир Путин (политик)Прямая линия с Владимиром ПутинымПрямая линия с президентомНовостиРоссияВыборыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
19:08Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
18:52"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу
18:31Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:16Над акваторией Черного моря отработала ПВО
18:10Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
17:50Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
17:26Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту
17:17Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России
16:57Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
16:43Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
16:27Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
16:16Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
15:48Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
15:19Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
15:13Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
14:59Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:59Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
14:55Путин ответил на вопрос о новых СВО
14:53В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния