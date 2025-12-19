https://crimea.ria.ru/20251219/putin-zayavil-o-gotovnosti-obespechit-bezopasnost-vyborov-na-ukraine-1151830653.html

Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине

Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Он также отметил, что если избирательный процесс все-таки состоится, то Украина должна будет обеспечить возможность голосования для граждан, проживающих на территории России.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечал на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию были приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Ранее глава государства заявил, что Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответы последуют: Путин об атаках на танкерыПутин ответил на вопрос о новых СВО"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления

