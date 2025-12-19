Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/putin-nazval-uslovie-nemedlennoy-ostanovki-boevykh-deystviy-na-ukraine-1151828121.html
Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:59
2025-12-19T15:16
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
прямая линия с владимиром путиным
россия
европа
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142854645_0:80:2238:1340_1920x0_80_0_0_e50681d84a50daf9d16efc2b56b60bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года".Он подчеркнул, что, объединяя и дополняя друг друга, РФ и Запад процветали бы, а не воевали друг с другом.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новых СВОЭто грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
россия
европа
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142854645_22:0:1809:1340_1920x0_80_0_0_4d5898294a058aca3f39675eba29e85a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), прямая линия с президентом, прямая линия с владимиром путиным, россия, европа, сша, украина
Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине

Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы – Путин

14:59 19.12.2025 (обновлено: 15:16 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года".
"Не мы, а вы воюете с нами руками украинских националистов. Мы готовы прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу, мы готовы к сотрудничеству с вами", – заявил Путин в ответ на вопрос BBC.
Он подчеркнул, что, объединяя и дополняя друг друга, РФ и Запад процветали бы, а не воевали друг с другом.
Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ответил на вопрос о новых СВО
Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
 
Владимир Путин (политик)Прямая линия с президентомПрямая линия с Владимиром ПутинымРоссияЕвропаСШАУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
16:27Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
16:16Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
15:48Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
15:19Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
15:13Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
14:59Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:59Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
14:55Путин ответил на вопрос о новых СВО
14:53В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
14:45Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:43В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
14:31В Севастополе воздушная тревога
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
Лента новостейМолния