Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине

Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине

2025-12-19T14:59

2025-12-19T14:59

2025-12-19T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года".Он подчеркнул, что, объединяя и дополняя друг друга, РФ и Запад процветали бы, а не воевали друг с другом.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новых СВОЭто грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления

