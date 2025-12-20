Губернаторские елки в Севастополе посетят 12 тысяч детей

https://crimea.ria.ru/20251220/gubernatorskie-elki-v-sevastopole-posetyat-12-tysyach-detey-1151844695.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе пройдет 30 праздничных новогодних мероприятий в рамках традиционной акции "Губернаторская елка", на них приглашены 12 тысяч ребят, в том числе 9,5 тысячи детей участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Рахвожаев.Первая губернаторская елка состоялась накануне в МКЦ "Бухта Казачья". Маленьким севастопольцам представили интерактивную сказку "Новый год по-богатырски, или Сказочные приключения в Казачьей бухте" и показали мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига". Каждый юный гость губернаторской елки получил персональный подарок.В субботу губернаторские елки прошли в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского, где детям представили сказочный спектакль "Золушка", и в Севастопольском центре культуры и искусств, где юным гостям губернаторской елки показали спектакль "Айболит и Бармалей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины

