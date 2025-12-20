Рейтинг@Mail.ru
Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье
Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье
В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T20:47
2025-12-20T20:54
московская область
новости
подмосковье
происшествия
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося, добавила Мишонова.Ранее на этой неделе ЧП произошло в одинцовском поселке Горки-2. 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он арестован по решению Тверского суда Москвы. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
московская область
подмосковье
московская область, новости, подмосковье, происшествия, взрыв
Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье

Подросток погиб и еще два человека ранены от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье

20:47 20.12.2025 (обновлено: 20:54 20.12.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.
"ЧП в микрорайоне Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина", – написала она в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося, добавила Мишонова.
Ранее на этой неделе ЧП произошло в одинцовском поселке Горки-2. 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он арестован по решению Тверского суда Москвы. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Московская областьНовостиПодмосковьеПроисшествияВзрыв
 
