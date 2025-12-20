https://crimea.ria.ru/20251220/podrostok-pogib-pri-vzryve-neizvestnogo-ustroystva-v-podmoskove-1151850565.html

Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье

Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье

В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T20:47

2025-12-20T20:47

2025-12-20T20:54

московская область

новости

подмосковье

происшествия

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося, добавила Мишонова.Ранее на этой неделе ЧП произошло в одинцовском поселке Горки-2. 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он арестован по решению Тверского суда Москвы. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, подмосковье, происшествия, взрыв