Подросток погиб от взрыва неизвестного устройства в Подмосковье

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В подмосковных Химках от взрыва неизвестного устройства погиб подросток, еще один подросток и женщина ранены. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося, добавила Мишонова.Ранее на этой неделе ЧП произошло в одинцовском поселке Горки-2. 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он арестован по решению Тверского суда Москвы. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:47 20.12.2025 (обновлено: 20:54 20.12.2025)